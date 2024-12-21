Инвазивная тилапия вторглась в солёные воды Бразилии

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Внедрение тилапии в прибрежные воды Бразилии вызывает серьёзные опасения среди экологов и учёных.

Фото: commons.wikimedia.org by Germano Roberto Schüür, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тилапия

Тилапия, изначально пресноводная рыба, благодаря эволюционным адаптациям теперь способна выживать в солёных и солоноватых водах. Это расширение ареала угрожает местным морским экосистемам.

Расширение ареала тилапии

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Aquatic Ecology, выявило 19 случаев проникновения тилапии в различные прибрежные районы Бразилии, от Мараньяна до Санта-Катарины, включая такие штаты, как Эспириту-Санту, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Особенно удивительным стало обнаружение тилапии в водах Араял-ду-Кабу (Рио-де-Жанейро), известных своей низкой температурой и высокой солёностью. По словам эколога Аны Клары Сампайо Франко из Университета Жироны (Испания), это свидетельствует о способности тилапии адаптироваться к экстремальным условиям.

Угрозы для местных экосистем

Тилапия, будучи агрессивным и территориальным видом, конкурирует с местными видами за пищу и пространство, что может привести к снижению численности или даже исчезновению некоторых из них. Она питается разнообразными организмами, включая мелких рыб, креветок, ракообразных и кораллы, что нарушает пищевые цепи и баланс экосистемы.

Проблемы аквакультуры и контроля

Профессор Жан Витуле из Лаборатории экологии и сохранения Университета Федерального Парнаиба подчёркивает, что распространение тилапии связано с недостаточным контролем в аквакультуре. Рыба часто сбегает из рыбных хозяйств, распространяясь в дикой природе и достигая морских экосистем.

Необходимость усиления мер контроля

Авторы исследования призывают к усилению мер контроля и регулирования разведения тилапии в Бразилии. Без должного надзора этот инвазивный вид может нанести непоправимый ущерб как пресноводным, так и морским экосистемам страны.

Выводы

Распространение тилапии в солёных водах Бразилии является тревожным сигналом для экологов и требует немедленных действий по усилению контроля в сфере аквакультуры.

Уточнения

Тиля́пии или тила́пии (лат. Tilapia) — обобщённое устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид.





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