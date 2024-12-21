Мистическое захоронение в Бельгии: скелет разных людей из разных эпох

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1970-х годах в древнем городе Поммерёль, Бельгия, археологи сделали поразительное открытие: скелет, составленный из останков как минимум семи человек, живших в разные исторические периоды.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Череп

Необычная находка

Изначально скелет считался римским из-за найденной рядом с черепом фибулы. Однако радиоуглеродный анализ показал, что некоторые кости относятся к неолиту, что значительно древнее римского периода.

Анализ и гипотезы

Детальное исследование подтвердило, что скелет является композицией костей из разных эпох, включая неолит и римский период. Учёные предполагают несколько сценариев:

Римляне могли изменить более древние захоронения, заняв это пространство.

Возможно, они намеренно собрали скелет, используя местные и современные им кости, создавая археологическую загадку.

Наиболее распространённая теория гласит, что первоначальная сборка была выполнена неолитической общиной, а позже модифицирована римлянами, возможно, из уважения или суеверных убеждений.

Культурное взаимодействие

Этот случай указывает на то, что различные общества, разделённые тысячелетиями, могли символически взаимодействовать через наследие, оставленное в их погребальных практиках. Такие находки подчёркивают сложность культурных обменов между разными эпохами.

Эволюция человеческих обществ

История человечества отмечена глубокими преобразованиями, начиная с перехода от охоты и собирательства к оседлому земледелию и заканчивая сложностью глобализированного общества сегодня. Понимание этих изменений помогает глубже осознать наше прошлое и настоящее.

Уточнения

Бе́льгия (нидерл. België, МФА : [ˈbɛlɣijə]; фр. Belgique, МФА : [bɛlˈʒik], нем. Belgien, МФА : [ˈbɛlɡi̯ən]), полная официальная форма — Короле́вство Бе́льгия, или Короле́вство Бе́льгии (нидерл. Koninkrijk België, фр. Royaume de Belgique, нем. Königreich Belgien) — государство, находящееся на северо-западе Европы.



Скеле́т (лат. skeleton ← др.-греч. σκελετός «высушенный») — совокупность твёрдых тканей и структур в организме животных, дающих телу опору и защищающих его от механических повреждений.

