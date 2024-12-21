Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три растения, которые сделают ваш дом оазисом спокойствия
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Что нельзя есть в Новый год, чтобы избежать проблем с желудком
Смерть в СИЗО: поджигатель из Ростовской области не дожил до этапа
Тонкости ухода за пуховиком: от стирки до сушки
Новый Honda Ridgeline 2026 раскрыт до премьеры
Италия увеличила экспорт вина в Россию
Инвазивная тилапия вторглась в солёные воды Бразилии
Старшая дочь Петросяна утверждает, что Брухунова родила детей не от юмориста

Мистическое захоронение в Бельгии: скелет разных людей из разных эпох

1:50
Наука

В 1970-х годах в древнем городе Поммерёль, Бельгия, археологи сделали поразительное открытие: скелет, составленный из останков как минимум семи человек, живших в разные исторические периоды.

Череп
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Череп

Необычная находка

Изначально скелет считался римским из-за найденной рядом с черепом фибулы. Однако радиоуглеродный анализ показал, что некоторые кости относятся к неолиту, что значительно древнее римского периода.

Анализ и гипотезы

Детальное исследование подтвердило, что скелет является композицией костей из разных эпох, включая неолит и римский период. Учёные предполагают несколько сценариев:

  • Римляне могли изменить более древние захоронения, заняв это пространство.
  • Возможно, они намеренно собрали скелет, используя местные и современные им кости, создавая археологическую загадку.

Наиболее распространённая теория гласит, что первоначальная сборка была выполнена неолитической общиной, а позже модифицирована римлянами, возможно, из уважения или суеверных убеждений.

Культурное взаимодействие

Этот случай указывает на то, что различные общества, разделённые тысячелетиями, могли символически взаимодействовать через наследие, оставленное в их погребальных практиках. Такие находки подчёркивают сложность культурных обменов между разными эпохами.

Эволюция человеческих обществ

История человечества отмечена глубокими преобразованиями, начиная с перехода от охоты и собирательства к оседлому земледелию и заканчивая сложностью глобализированного общества сегодня. Понимание этих изменений помогает глубже осознать наше прошлое и настоящее.

Уточнения

Бе́льгия (нидерл. België, МФА: [ˈbɛlɣijə]; фр. Belgique, МФА: [bɛlˈʒik], нем. Belgien, МФА: [ˈbɛlɡi̯ən]), полная официальная форма — Короле́вство Бе́льгия, или Короле́вство Бе́льгии (нидерл. Koninkrijk België, фр. Royaume de Belgique, нем. Königreich Belgien) — государство, находящееся на северо-западе Европы.

Скеле́т (лат. skeleton ← др.-греч. σκελετός «высушенный») — совокупность твёрдых тканей и структур в организме животных, дающих телу опору и защищающих его от механических повреждений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Российский шоу-бизнес
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Садоводство, цветоводство
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Последние материалы
Три растения, которые сделают ваш дом оазисом спокойствия
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Что нельзя есть в Новый год, чтобы избежать проблем с желудком
Смерть в СИЗО: поджигатель из Ростовской области не дожил до этапа
Тонкости ухода за пуховиком: от стирки до сушки
Новый Honda Ridgeline 2026 раскрыт до премьеры
Италия увеличила экспорт вина в Россию
Инвазивная тилапия вторглась в солёные воды Бразилии
Старшая дочь Петросяна утверждает, что Брухунова родила детей не от юмориста
Собчак высказалась о конфликте Алсу с адвокатом Добровинским
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.