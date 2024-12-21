Узнайте, кто читает вашу электронную почту прямо сейчас

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Ваши личные письма — действительно ли их читаете только вы? Gmail предоставляет возможность узнать, кто и когда заходил в ваш почтовый ящик. Однако далеко не все знают об этой функции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Как проверить доступ к Gmail

Google предлагает простой способ проверить активность в вашем аккаунте. Войдите в настройки Google-аккаунта, выберите раздел "Безопасность", прокрутите до пункта "Ваши устройства" и увидите все устройства, с которых выполнялся вход за последние недели. Если замечены подозрительные действия, можно сменить пароль и подключить двухфакторную аутентификацию.

Особенностью этого инструмента является отображение детальной информации о входах: время, устройство и даже местоположение. Например, если вы забыли выйти из аккаунта на телевизоре в отеле, можно сделать это дистанционно.

Личная история: неожиданное открытие

На Reddit одна учительница поделилась, как ей удалось выяснить, что её муж читал её электронные письма.

"Я преподаю в средней школе, — рассказала она. — Несколько учеников присылали мне задания, которые вдруг отмечались прочитанными до того, как я их открывала. Я решила проверить настройки безопасности и обнаружила, что доступ к почте получал мой муж. Вероятно, он думал, что я изменяю, потому что в письмах фигурировали мужские имена. Теперь не знаю, что делать: просто сменить пароль или поговорить с ним?"

Эта ситуация демонстрирует, как важно быть внимательным к безопасности своих данных. Даже близкие люди могут нарушить границы доверия.

Советы по защите аккаунта:

Регулярно проверяйте активность аккаунта; Используйте сложные пароли; Включайте двухфакторную аутентификацию.

Эти простые шаги помогут сохранить вашу электронную почту в безопасности и защитить личные данные.

Уточнения

Gmail (от Google Mail, произносится [ʤimeɪl]) — бесплатная почтовая служба от компании Google.



Электро́нная по́чта (англ. email, e-mail [iˈmeɪl], от англ. electronic mail) — технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма», «электронные письма» или «сообщения») между пользователями компьютерной сети (в том числе — Интернета).

