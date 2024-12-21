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Ваш биологический возраст растёт вместе с температурой

2:02
Наука

Исследователи установили, что воздействие сильной жары может ускорять процессы старения на молекулярном уровне. Такой вывод был сделан после изучения ДНК более 3800 человек старше 56 лет. Итоги работы были представлены на собрании Геронтологического общества Америки и опубликованы в журнале Nature.

Руки пожилого человека
Фото: Openverse by CS Sharada Prasad, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Руки пожилого человека

Когда температура повышается, сердце и почки работают активнее, а когнитивные способности могут ухудшаться. Однако новое исследование показало, что влияние жары выходит за пределы привычных представлений — она способна менять молекулярные процессы в организме.

Для оценки изменений учёные использовали эпигенетические часы — особые химические модификации ДНК, которые накапливаются с возрастом. Эти маркеры давно связывают с экологическим стрессом, беременностью и различными заболеваниями. На этот раз их сопоставили с температурными картами США за 2016-2017 годы, изучив, как число жарких дней влияет на молекулярный возраст людей.

Оказалось, что у жителей регионов с большим количеством жарких дней молекулярный возраст был выше. Каждое увеличение числа жарких дней на 10% добавляло 0,12 года к возрасту на уровне ДНК. Однако кратковременная жара, продолжавшаяся несколько дней или месяцев, не оказывала аналогичного эффекта. Заметные изменения появлялись только при длительном воздействии высокой температуры.

Это исследование уникально тем, что рассматривает не просто последствия жары, такие как болезни или смертность, но и изменения биологических маркеров, которые лежат в их основе.

"В условиях усиления жары из-за климатических изменений это исследование приобретает критическое значение для науки", — подчеркнула команда исследователей.

Уточнения

Эпигене́тика (др.-греч. ἐπι- — приставка, обозначающая пребывание на чём-либо или помещение на что-либо) — раздел генетики. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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