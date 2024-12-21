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Учёные выявили источник загадочных радиосигналов

1:08
Наука

Учёные выявили место происхождения серии загадочных радиосигналов. Новое исследование астрономов показало, что эти сигналы исходят от звезды, которая ранее не считалась вероятным источником, что ставит под вопрос современные теории их возникновения, сообщает revistaplaneta. com.br.

звезда
Фото: https://www.eso.org/public/images/eso2009a/ by ESO/L. Calçada, INAF-Padua/S. Zaggia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
звезда

Радиоизлучения были проанализированы и стандартизированы экспертами на основе частоты повторения и характеристик, обычно связанных с нейтронными звёздами, такими как известные радиопульсары. Однако открытие указывает на то, что сигналы могут поступать от двух карликовых звёзд, находящихся в "гравитационном танце", что объясняет их уникальные особенности. Астрономы планируют продолжить проект, чтобы глубже понять значение этого источника для области астрофизики.

Более детальное изучение природы выбросов является важной вехой в этой сфере и может раскрыть больше о сложных взаимодействиях в космосе Вселенной, а также помочь разгадать загадку, которую годами пытались решить космические учёные.

Уточнения

Нейтро́нная звезда́ — космическое тело, являющееся одним из возможных результатов эволюции звёзд, состоящее в основном из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой (около 1 км) корой вещества в виде тяжёлых атомных ядер и электронов.

Радиово́лны — электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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