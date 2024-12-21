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Скрытая угроза психическому здоровью: правда о влиянии больничной одежды на пациентов

Наука

Некоторые медицинские учреждения вводят обязательное ношение специальной больничной одежды для пациентов, поступающих в стационар. Это правило обосновывается необходимостью контроля над инфекциями. Однако наблюдения показывают, что такое переодевание может негативно влиять на психологическое состояние людей, способствуя развитию чувству уязвимости, беспомощности и неполноценности.

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Фото: Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Недавно новозеландские ученые провели эксперимент, чтобы изучить влияние больничной одежды на пациентов. В эксперименте участвовали 74 добровольца, которые были случайным образом разделены на две группы. Одной группе было разрешено остаться в своей одежде, а другой — переодеться в больничные халаты с завязками.

Эксперимент показал, что пациенты, которые надели больничную одежду, говорили меньше во время интервью и характеризовали свои переживания более негативно. Они испытывали чувства неловкости, уязвимости и неуверенности. Некоторые пациенты отмечали, что больничная одежда создавала дисбаланс в силе и власти между собой и врачом.

Результаты эксперимента подтвердили правильность подхода, при котором пациентам разрешается оставаться в личной одежде, а переодеваться в больничную рубашку только когда это строго необходимо. Исследователи также призвали разрабатывать одежду для госпитализации таким образом, чтобы она была комфортной и не ущемляла достоинство пациентов.

Этот эксперимент показал, что больничная одежда может иметь значительное влияние на психологическое состояние пациентов. Поэтому медицинским учреждениям следует учитывать этот фактор при разработке своей политики и практики.

Уточнения

Дисбала́нс — векторная величина, характеризующая неуравновешенность, смещение баланса.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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