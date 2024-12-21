Китайский Тутанхамон: в Ванчжуане обнаружена роскошная гробница эпохи Давенкоу

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Осенью текущего года археологи совершили удивительное открытие в руинах Ванчжуана, расположенных в провинции Хэнань в центральном Китае. Им удалось обнаружить целый ряд гробниц, принадлежащих, предположительно, древней цивилизации Давенкоу. Особое внимание привлекла гробница M27, размеры которой, а также роскошь погребальных даров, указывают на то, что она могла принадлежать могущественному правителю.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Эксперты считают, что Ванчжуан мог быть не просто поселением, а столицей некоего доисторического царства, возникшего на основе культуры Давенкоу, процветавшей с 4000 г. до н. э. по 2600 г. до н. э.

Доцент Столичного педагогического университета и руководитель раскопок Чжу Гуанхуа отметил, что масштаб гробницы M27, ее внушительные размеры (4,5 метра в длину и 3,5 метра в ширину) и богатый погребальный инвентарь, включающий около 350 предметов, свидетельствуют о высоком статусе ее владельца. Среди находок — почти 200 нефритовых украшений, костяные орудия, останки животных и 100 керамических изделий. Наличие большого количества свиных челюстей, самой распространенной кости в гробнице, указывает на достаток и процветание.

По словам Ли Цзыньвэя, заместителя директора Института древней истории Китайской академии общественных наук, обнаруженные артефакты, происходящие из восточных и центральных регионов древнего Китая и бассейна реки Янцзы, свидетельствуют о ранних контактах и культурном обмене между различными регионами.

Несмотря на то, что многие артефакты были привезены издалека, были найдены и предметы, указывающие на местные ритуалы, такие как захоронение зубов водяного оленя и кувшинов с узким горлышком.

Специалисты отмечают, что культура Давенкоу славилась своими достижениями в производстве керамики и оказала значительное влияние на формирование ритуальной культуры китайских династий.

Чжу Гуанхуа обратил внимание на следы повреждений на гробнице M27, которые, по его мнению, были нанесены вскоре после ее постройки. Это может свидетельствовать о намеренном акте неповиновения со стороны соперников. Останки владельца гробницы были в значительной степени изъяты, остались только кости пальцев ног, а церемониальные предметы были намеренно сломаны.

Гробница M27 стала самой впечатляющей, но не единственной находкой в Ванчжуане — археологи обнаружили в общей сложности 45 гробниц культуры Давенкоу.

Археолог Лю Хайван подчеркивает, что изысканная керамика, каменные орудия и нефритовые артефакты наглядно демонстрируют разделение труда и уровень развития производства в то время.

Богатство погребальных предметов тесно связано с размерами гробниц, что указывает на существование четкой социальной иерархии и классового расслоения в обществе Давенкоу.

Уточнения

Археоло́гия — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Некоторые исследователи считают археологию источниковедческой дисциплиной, которая по методологической природе схожа с криминалистикой.

