Охота за метеоритами: метод, который уничтожает открытия

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2011 году в Сахаре был найден уникальный метеорит NWA 7034, получивший название "Черная красавица". Этот древний обломок Марса стал настоящей находкой для ученых, ведь его возраст насчитывает миллиарды лет.

Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

В составе метеорита обнаружена вода, сохранившаяся на Красной планете в далеком прошлом, а также следы магнитного поля Марса, которое сегодня практически исчезло. Однако эти важные данные оказались искажены из-за действий самих охотников за метеоритами.

Магниты, которые стирают историю

"Черную красавицу" нашли с помощью мощного неодимового магнита — инструмента, которым часто пользуются искатели метеоритов. Такие магниты позволяют быстро находить образцы, богатые железом, но при этом они меняют ориентацию намагниченных частиц в минералах, уничтожая ценные научные данные.

Эта проблема давно беспокоит исследователей, но только недавнее исследование Франса Лагруа и его коллег подтвердило масштаб бедствия.

Эксперименты и результаты

В своей работе, принятой к публикации в Journal of Geophysical Research: Planets, ученые провели серию экспериментов с 13 образцами базальтов, богатых железом. Фрагменты подвергались воздействию неодимовых магнитов на разных расстояниях.

Затем специалисты изучали срезы минералов и анализировали изменения ориентации частиц. Выяснилось, что влияние магнита зависит от глубины материала: чем ближе к поверхности, тем сильнее искажения.

Альтернатива "быстрому, но грязному" методу

Ученые в очередной раз обращаются к охотникам за метеоритами с просьбой отказаться от использования мощных магнитов. Вместо этого предлагается применять современные датчики магнитной восприимчивости, которые позволяют сохранить первоначальное состояние образцов.

Несмотря на высокую стоимость и сложность таких устройств, специалисты работают над созданием более доступных и практичных решений.

Метеориты, такие как "Черная красавица", — это не просто камни, а уникальные свидетели истории других планет. Сохранение их данных в первозданном виде — ключ к разгадке тайн Солнечной системы.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

