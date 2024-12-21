Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли

2:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Наука продолжает искать следы жизни за пределами Земли. Последние данные о K2-18 b, экзопланете в 120 световых годах от нас, дают надежду. Ученые с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили в атмосфере этой "суперземли" необычные газы, которые могут указывать на наличие жидкого океана и даже органической активности.

Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поверхность Нептуна

Открытие и характеристики K2-18 b

Экзопланету K2-18 b впервые зафиксировал телескоп "Кеплер" в 2015 году. Она обращается вокруг красного карлика в созвездии Льва. Радиус планеты превышает земной в 2,6 раза, а масса — в 8,6 раз.

Исследования показали, что атмосфера K2-18 b насыщена водяным паром, водородом и гелием. Более того, планета находится в "зоне обитаемости" — области, где температура теоретически позволяет существовать жидкой воде.

Важная находка: атмосфера и органические молекулы

С помощью телескопа "Джеймс Уэбб" ученые провели анализ спектра света, проходящего через атмосферу K2-18 b. Результаты впечатляют:

Обнаружены углекислый газ и метан — газы, которые могут указывать на наличие жидкого океана под газовой оболочкой.

Зафиксированы следы диметилсульфида (CH₃SCH₃). На Земле это соединение выделяют исключительно живые организмы, например бактерии или микроскопические водоросли.

Что говорят ученые

"Наблюдения "Уэбба" открыли нам двери к новым исследованиям. Его высокая чувствительность позволила выявить особенности атмосферы K2-18 b уже после двух транзитов", — отметил участник исследования, Субхаджит Саркар.

Несмотря на полученные данные, ученые подчеркивают: утверждать, что на планете есть жизнь, пока рано. Нужны дальнейшие исследования для подтверждения концентрации обнаруженных молекул.

Возможности "Джеймса Уэбба"

В будущем планируется использовать спектрометр среднего инфракрасного диапазона MIRI для уточнения концентрации газов. Это поможет определить, насколько условия на K2-18 b могут быть благоприятны для жизни.

Загадка жизни на K2-18 b

Несмотря на перспективные данные, исследователи осторожны в оценках. Большой размер планеты и возможное наличие ледяной мантии, как у Нептуна, могут исключать пригодность для жизни. А если океан и существует, то, вероятно, он слишком горячий для земных форм жизни.

Уточнения

Жизнь (лат vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого»; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

