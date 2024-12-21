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Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело

3:38
Наука

Миллионы лет назад звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем, вероятно, затронув загадочное облако Оорта — хранилище комет и ледяных тел на окраинах нашей системы. Учёные попытались понять, как звёздные сближения меняли траектории комет и могли ли они влиять на Землю.

Пылевой диск вокруг массивной звезды
Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пылевой диск вокруг массивной звезды

Облако Оорта: что это и почему оно важно

Облако Оорта — это сфера из ледяных объектов, расположенная на расстоянии от 2 000 до 10 000 астрономических единиц (а.е.) от Солнца. Когда звезда проходит слишком близко, её гравитация способна "будить" кометы, отправляя их в сторону внутренних планет.

HD 7977, по расчётам, подошла к Солнцу примерно 2,47 миллиона лет назад на расстояние всего в 2 500 а. е. (а в самом близком сценарии — менее 1 000 а. е.). Это расстояние меньше, чем путь некоторых карликовых планет нашей системы.

Как звёзды "строили" историю комет

Астрономы смоделировали влияние HD 7977 и других звёзд-гостей, чтобы понять, как их сближения изменяли орбиты комет. Оказалось, что HD 7977 могла изменить перигелий (точку наибольшего сближения с Солнцем) 40% долгопериодических комет.

Например, комета C/2010 S1, которая раньше не приближалась ближе 1 716 а. е., теперь подлетает к Солнцу на расстояние всего 4 а. е.

Кроме того, учёные учли влияние звезды P0506, которая прошла на расстоянии 0,65 светового года, и WD 1446+286, подлетевшей на 1,63 светового года. Оба события также могли стать "переломными моментами" для траекторий комет.

Последствия для Земли

Сближение HD 7977 могло вызывать возмущения, способные привести к падению крупных тел на Землю. Так, около 0,8 миллиона лет назад на нашу планету упал астероид, мощность взрыва которого оценили в миллион мегатонн. Этот катаклизм, вероятно, повлиял на численность предков современного человека.

Новые горизонты исследований

Учёные обновили каталог StePPeD, включив в него 59 звёзд, которые приближались к Солнцу менее чем на 206 000 а. е. Особый интерес представляет HD 102928, в 3,5 раза массивнее Солнца. Она прошла на расстоянии 0,4 парсека от нашей системы около 3,94 миллиона лет назад.

Появление таких массивных объектов, как HD 7977, вблизи Солнечной системы поднимает множество вопросов. Без их учета сложно воссоздать историю траекторий дальних тел и комет. Но ясно одно: звёзды-"гости" играют важную роль в формировании космической среды вокруг нас.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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