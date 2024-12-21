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Кавказские курганы раскрывают тайны древних цивилизаций

Наука

Кавказские горы, растянувшиеся на более чем 1000 километров между Чёрным и Каспийским морями, высотой до 5600 метров, долго считались естественным барьером.

Кавказ
Фото: commons.wikimedia.org by DenisMoscow6981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кавказ

Однако на протяжении тысячелетий этот регион служил зоной контактов и обмена между народами Западной Азии и Юго-Восточной Европы. Несмотря на его историческую важность, археологические данные остаются фрагментарными.

Исследователи из кластера ROOTS в Кильском университете совместно с учёными из Национальной академии наук Азербайджана провели две экспедиции в 2021 и 2023 годах, чтобы документировать археологические памятники.

Они зафиксировали более 1300 объектов в Азербайджане, сосредоточившись на двух районах предгорий Малого Кавказа в округе Горанбой. Курганы, характерные для этого региона, долгое время оставались недостаточно исследованными.

"Чтобы понять социокультурные изменения прошлого, нужны точные данные о количестве, типах, размерах и возрасте курганов", — отмечает археолог Андреа Риччи, руководитель проекта.

Команда использовала спутниковые снимки, дистанционное зондирование, геофизические измерения, а также камеры, прикреплённые к воздушным змеям, чтобы создать 3D-модели ландшафта.

Эти методы позволили выявить, что курганы часто группируются, а также уточнить их размеры и расположение.

На плато Узун-Рама было обнаружено более 1200 курганов, из которых ранее были известны лишь 200. Ещё 85 курганов нашли в долине реки Карачай. Они датируются IV-I тысячелетиями до н. э.

Помимо этого, были найдены захоронения эпохи поздней бронзы и раннего железного века, а также памятники энеолита и Средневековья.

"Теперь мы можем лучше анализировать погребальные традиции региона и его взаимодействие с окружающей средой за последние 6000 лет. Эти данные также помогут сохранить культурное наследие Кавказа, ведь защищать можно только то, что известно", — подчеркивает Риччи.

Уточнения

Кавка́з — географическая область, преимущественно горная страна в Евразии, расположенная к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии, которая охватывает территории России, Грузии, Азербайджана и Армении, ряда частично признанных государств. Ограничен Чёрным морем с запада, Каспийским морем с востока.

Курган (от тюркского «кургон» (Qurģon)) — погребальное сооружение, представляющее собой обычно насыпь из земли, камня, иногда настил из дёрна. Встречаются на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Выделяются многочисленные типы курганов, характеризующиеся особенностями конструкции погребальной камеры и насыпи. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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