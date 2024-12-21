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Китайские неврологи раскрыли тайны возрастных изменений мозга

Наука

Китайские исследователи определили 13 белков крови, которые, возможно, являются ключевыми индикаторами скорости старения мозга.

Клетки головного мозга
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клетки головного мозга

Это открытие может в будущем помочь диагностировать когнитивные нарушения и отслеживать возрастные изменения мозга, такие как деменция.

Однако эксперты подчёркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту связь.

Работа, базируется на анализе более 11 000 снимков МРТ, предоставленных Биобанком Великобритании.

Используя искусственный интеллект, учёные определяли "возраст мозга" по данным о его объёме и площади поверхности.

Этот показатель может отличаться от фактического возраста человека и указывать на риск нейродегенеративных заболеваний.

"Чем выше возраст мозга по сравнению с реальным, тем быстрее он стареет". — объясняет Вэй-Ши Лю, ведущий автор исследования и невролог из Университета Фудань.

Далее команда проанализировала концентрацию 3000 белков в крови и выявила 13, связанных со старением мозга. Среди них восемь белков ассоциированы с ускоренным старением, а пять — с замедленным.

Например, белки, участвующие в регенерации клеток, уменьшались с возрастом, а связанные с воспалением — увеличивались.

Исследование обнаружило три возрастных пика изменений в уровнях этих белков: в 57, 70 и 78 лет. Эти данные могут помочь в ранней диагностике возрастных заболеваний мозга.

"Эти маркеры могут дать сигнал начать меры по замедлению старения мозга до появления серьёзных проблем". — отмечает Лю.

Независимые эксперты, признают ценность работы, но указывают на её ограничения. В частности, не ясно, являются ли эти белки причиной старения мозга или его следствием.

Кроме того, участники исследования в основном принадлежали к узкому социально-экономическому слою, что ограничивает обобщение результатов.

Несмотря на это, учёные считают, что открытие белков может открыть новые горизонты в лечении возрастных заболеваний мозга.

"В течение ближайших десятилетий это может помочь замедлить старение мозга и развитие болезней", — отмечает Лю.

Уточнения

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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