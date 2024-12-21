Древние водоёмы Марса: открытие, изменяющее науку

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование показало, что толщина марсианской коры, сформировавшаяся миллиарды лет назад, могла повлиять на магматические процессы и наличие подземных водоносных горизонтов.

Фото: NASA by InSight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Анализ, предполагает, что в эпоху Ноаха и раннего Геспера на южном нагорье Марса происходило частичное плавление коры, способное образовывать гранитную магму и поддерживать резервуары с жидкой водой.

Результаты показали, что толстая кора, достигающая 80 км в толщину, из-за радиоактивного нагрева становилась достаточно горячей для образования кремниевых магм, таких как гранит.

Одновременно формировались стабильные подземные водоносные горизонты, несмотря на наличие поверхностного слоя вечной мерзлоты.

"Наши результаты показывают, что процессы в коре Марса были гораздо более динамичными, чем считалось ранее. Южное нагорье не только генерировало гранитную магму, но и создавало условия для существования подземных водоёмов". — объяснил Син-Ти Ли, профессор геологии Университета Райса.

Эти данные помогли реконструировать тепловое состояние марсианской коры и подтвердили, что гранит мог формироваться даже на планете без тектонической активности.

Исследование также показало, что водоносные горизонты на южном нагорье Марса были стабильными, благодаря тепловому потоку. Эти резервуары могли наполняться водой из-за вулканической активности или метеоритных ударов, вызывая эпизодические наводнения.

Выводы исследования имеют важное значение для понимания пригодности Марса для жизни. Наличие воды и гранитной магмы, обогащённой элементами, необходимыми для биосферы, позволяет предположить, что в прошлом Красная планета была более благоприятной для жизни, чем считалось ранее.

"Граниты — это архивы, раскрывающие тепловую и химическую эволюцию планет. Обнаружение гранитной магмы на Марсе подчёркивает его сложность и потенциальную обитаемость в прошлом". — подчеркнул Ли.

Авторы предполагают, что будущие миссии могут сосредоточиться на южном нагорье Марса, где можно обнаружить гранитные породы и древние водоёмы. Эти исследования помогут раскрыть тайны эволюции планеты и её способности поддерживать жизнь.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.

