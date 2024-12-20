Учёные выявили, что чайные пакетики выделяют частицы пластика

Специалисты из Университета автономии Барселоны (UAB) установили, что при заваривании чайные пакетики, изготовленные из полимерных материалов, выделяют наночастицы пластика, которые могут проникать в клетки кишечника человека, попадать в кровоток и распространяться по всему организму.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чай в пакетика-пирамидках

В зависимости от используемого материала, чайные пакетики из полиамида, полипропилена и целлюлозы выделяют от 8 миллионов до 1,2 миллиарда частиц на миллилитр. Размер этих частиц колеблется в диапазоне от 136 до 244 нанометров.

В ходе исследования применялись современные технологии, включая электронную микроскопию и инфракрасную спектроскопию. Эксперименты продемонстрировали, что пластиковые частицы активно поглощаются клетками кишечника, особенно теми, которые отвечают за выработку слизи.

Исследователи отметили, что необходимо разработать стандарты для оценки загрязнения пищевых продуктов пластиком и внедрить эффективные регуляторные меры. Увеличение использования пластика в упаковке требует немедленного внимания для обеспечения защиты здоровья и безопасности пищевых продуктов.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

