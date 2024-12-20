Учёные выяснили, почему с возрастом зубы теряют прочность

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Вашингтонского университета в Сиэтле выяснили, как зубы теряют прочность с течением времени. Для этого исследователи проанализировали атомный состав зубной эмали. Результаты работы опубликованы в научном издании Communications Materials (CommsMat).

Фото: Wikipedia by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зубной протез

Основу эмали составляют минералы, которые расположены в повторяющихся структурах, толщина которых в 10 тыс. раз меньше человеческого волоса.

Специалисты исследовали образцы эмали зубов людей в возрасте 22 и 56 лет, используя метод атомно-зондовой томографии, который позволил создать трехмерную карту каждого атома в исследуемом материале.

Анализ показал, что в наружном слое зубов пожилых людей содержится большее количество ионов фторида, который часто присутствует в питьевой воде и зубной пасте.

По мнению ученых, фториды должны укреплять зубную эмаль, компенсируя естественную потерю минералов. Однако было установлено, что с возрастом частицы этого вещества постепенно заменяют белковые структуры, что делает оболочку зубов более ломкой.

Исследователи подчеркнули необходимость дальнейшего изучения структуры зубной эмали для более глубокого понимания процессов изменения её твердости на протяжении жизни.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.

