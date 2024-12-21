Новый взгляд на квантовые материалы: как ученые изучают невидимые процессы

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали уникальный метод изучения квантовых свойств материалов, способный раскрыть сложные физические процессы. Новая технология позволяет измерять квантовый геометрический тензор — математический объект, описывающий, как квантовые состояния изменяются под воздействием внешних факторов.

Фото: Flickr by IBM Research, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Квантовый компьютер

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Physics (NP).

Революция в спектроскопии

Метод основан на фотоэмиссионной спектроскопии — инструменте, обычно используемом для анализа электронной структуры материалов. Ученые усовершенствовали эту технологию, чтобы восстанавливать не только реальные, но и мнимые компоненты квантового геометрического тензора. Это делает их подход универсальным и пригодным для материалов с любой симметрией и структурой энергетических зон.

Новые горизонты исследований

Один из ключевых выводов исследователей — возможность реконструкции полной геометрии электронных состояний с помощью данных спектроскопии. Эта методика открывает новые перспективы в изучении квантовых материалов, включая системы с нетривиальной топологией. Ученые рассчитывают, что дальнейшее развитие метода поможет глубже понять природу квантово-геометрических эффектов и особенности квантовых состояний в твердых телах.