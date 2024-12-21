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Облака исчезают: неожиданный эффект изменений климата

Наука

На протяжении более 20 лет приборы NASA фиксировали тревожную тенденцию: на Землю поступает больше энергии, чем она излучает обратно в космос. Ученые связывают это с деятельностью человека, увеличившей концентрацию парниковых газов, но что ещё влияет на этот дисбаланс? Потеря ледяных покровов и уменьшение загрязняющих аэрозолей объясняют лишь часть проблемы.

Облака и кукуруза
Фото: Flickr by Kris, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Облака и кукуруза

Ключ к разгадке — облака

Климатолог Джордж Целиудис из NASA и его коллеги полагают, что разгадка скрывается в облаках. Их исследования показали: за последние два десятилетия облачный покров Земли уменьшился на 1,5% за десятилетие. Это сокращение позволило большему количеству солнечного света проникать на поверхность, усиливая глобальное потепление.

"Это недостающая часть головоломки", — уверен Целиудис.

Ученые использовали данные со спутника Terra, который на протяжении 25 лет наблюдал за атмосферой. Его стабильные измерения подтвердили ранее сделанные выводы: облачные полосы в экваториальной зоне сузились, а среднеширотные сместились ближе к полюсам, что сокращает их площадь.

Почему облака исчезают

Причины этих изменений остаются предметом споров. Одни эксперты считают, что снижение загрязнения, особенно в Северном полушарии, уменьшает число аэрозолей, вокруг которых формируются облака. Однако Целиудис уверен, что ключевую роль играют изменения в циркуляции атмосферы, вызванные потеплением.

Ускорение потепления: угроза или шанс

Среди специалистов нарастает беспокойство: если тенденция сохранится, уменьшение облачного покрова может ускорить потепление.

"Даже пара процентов сокращения облаков имеет огромное значение для климата", — предупреждает Бьорн Стивенс из Института метеорологии Макса Планка.

Однако существует и противоположное мнение. Некоторые ученые полагают, что изменения в циркуляции воздуха над Тихим океаном могут скорректировать этот процесс.

Что ждёт нас дальше

Климатолог Тиффани Шоу из Чикагского университета подчёркивает, что для точного прогноза необходимо больше данных. Взаимодействие процессов в атмосфере напоминает сложный "суп", где каждое изменение влияет на весь климат.

Оптимизма немного: если облачные гряды продолжат исчезать, это станет серьёзной угрозой.

"Мы надеемся, что тренд изменится", — говорит Стивенс.

Реальность пока оставляет больше вопросов, чем ответов.

Уточнения

О́блако — взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара, видимые на небе невооружённым глазом с поверхности Земли и околоземного космического пространства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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