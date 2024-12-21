Почему одни галактики рождают звёзды быстрее других

Астрономы из Имперского колледжа Лондона впервые зафиксировали магнитные поля, связанные с гигантским диском газа и пыли в системе сливающихся галактик Arp220. Это открытие подтвердило гипотезу, что магнитные поля играют ключевую роль в процессе формирования звёзд. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).
Что такое Arp220
Arp220 — яркая ультралюминесцентная инфракрасная галактика, сформированная при слиянии двух спиральных галактик, богатых газом. Этот процесс вызвал мощный звёздный взрыв в центральных областях галактики, где формируются тысячи новых звёзд.
Роль магнитных полей
Используя данные с телескопа SMA на Гавайях, учёные обнаружили, что магнитные поля действуют как стабилизирующий фактор. Они предотвращают расширение и рассеивание газа, вызванное воздействием тепла от молодых звёзд и взрывов сверхновых. Это создаёт устойчивые условия для быстрого звездообразования.
Доктор Дэвид Клементс описал процесс метафорой: «Формирование звёзд можно сравнить с приготовлением рождественского пудинга. Газ, как ингредиенты, нужно сжать, но тепло может разрушить процесс. Магнитные поля работают как крышка и груз в скороварке, удерживая смесь в стабильном состоянии».
Значение открытия
Это исследование помогает объяснить, почему некоторые галактики образуют звёзды значительно быстрее, чем другие, что долгое время оставалось загадкой. Звёздные взрывы, как в Arp220, теперь можно связать с влиянием магнитных полей.
Дальнейшие исследования
Учёные планируют использовать обсерваторию ALMA в Чили для поиска аналогичных магнитных полей в других ультралюминесцентных галактиках, чтобы проверить универсальность этого механизма.
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