Почему одни галактики рождают звёзды быстрее других

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Астрономы из Имперского колледжа Лондона впервые зафиксировали магнитные поля, связанные с гигантским диском газа и пыли в системе сливающихся галактик Arp220. Это открытие подтвердило гипотезу, что магнитные поля играют ключевую роль в процессе формирования звёзд. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Фото: NASA by David Thilker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика NGC 1546

Что такое Arp220

Arp220 — яркая ультралюминесцентная инфракрасная галактика, сформированная при слиянии двух спиральных галактик, богатых газом. Этот процесс вызвал мощный звёздный взрыв в центральных областях галактики, где формируются тысячи новых звёзд.

Роль магнитных полей

Используя данные с телескопа SMA на Гавайях, учёные обнаружили, что магнитные поля действуют как стабилизирующий фактор. Они предотвращают расширение и рассеивание газа, вызванное воздействием тепла от молодых звёзд и взрывов сверхновых. Это создаёт устойчивые условия для быстрого звездообразования.

Доктор Дэвид Клементс описал процесс метафорой: «Формирование звёзд можно сравнить с приготовлением рождественского пудинга. Газ, как ингредиенты, нужно сжать, но тепло может разрушить процесс. Магнитные поля работают как крышка и груз в скороварке, удерживая смесь в стабильном состоянии».

Значение открытия

Это исследование помогает объяснить, почему некоторые галактики образуют звёзды значительно быстрее, чем другие, что долгое время оставалось загадкой. Звёздные взрывы, как в Arp220, теперь можно связать с влиянием магнитных полей.

Дальнейшие исследования

Учёные планируют использовать обсерваторию ALMA в Чили для поиска аналогичных магнитных полей в других ультралюминесцентных галактиках, чтобы проверить универсальность этого механизма.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

