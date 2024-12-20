Раскрыта тайна древних птерозавров: что скрывали их кости

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Могут ли скрытые детали в древних костях переписать научные книги? Палеонтологи из Университета Лестера сделали это, раскрыв 50 скрытых "родственников" птеродактиля — первого известного птерозавра. Эти находки помогают реконструировать историю летающей рептилии от рождения до взрослой стадии.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorygnathus_banthensis_model.jpg by Ghedoghedo Последнее меня двух летающих ящеров

Первые находки

250 лет назад на севере Баварии была обнаружена первая окаменелость птерозавра — Pterodactylus. С возрастом около 150 миллионов лет она доказала существование группы летающих рептилий, заполонивших мезозойское небо. Хотя первый птерозавр был размером с горлицу, его открытие изменило наше понимание доисторической жизни.

Тайны идентификации

Со временем Pterodactylus уступил внимание гигантам вроде Pteranodon и Quetzalcoatlus, но для учёных он остался ключом к изучению птерозавров. Однако один вопрос оставался нерешённым: как отличить Pterodactylus от других видов? Новое исследование внесло ясность. Используя ультрафиолетовое излучение, учёные выявили мельчайшие костные особенности, ранее невидимые для глаз.

Открытия ультрафиолетового анализа

Палеонтологи Роберт Смит и Дэвид Анвин с помощью УФ-флуоресценции осветили скрытые детали анатомии. Это позволило переидентифицировать более 40 образцов как Pterodactylus.

"Флуоресценция раскрывает то, что было скрыто веками", — отметил Смит.

Результат? Почти 50 примеров птеродактиля теперь известны, что позволяет детально описать его анатомию, включая гребни на голове, перепонки ног и крылья.

Жизненный путь

Учёные восстановили полный цикл жизни Pterodactylus: от детёнышей размером с малиновку до взрослых особей с размахом крыльев до 10 метров. Это уникальная возможность проследить эволюцию вида.

Технологический прорыв

Анвин отметил, что сочетание новых источников света и систематического подхода окажет революционное влияние на изучение птерозавров. Это исследование не только решило вековую загадку, но и открыло путь к дальнейшим открытиям.

Уточнения

Птероза́вры или летающие ящеры (лат. Pterosauria, от др.-греч. πτερόν "крыло" и σαῦρος "ящер") — отряд вымерших летающих архозавров.

