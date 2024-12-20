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Мегалитическое единство: как Стоунхендж служил мостом между культурами

3:49
Наука

В сердце Англии, на территории современного графства Уилтшир, раскинулся один из самых загадочных археологических памятников мира — Стоунхендж. Еще в далекие времена каменного века началось его строительство, а на протяжении полутора тысячелетий прошло время, в течение которого к сооружению добавлялись новые элементы, меняя его первоначальный вид.

стоунхендж
Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стоунхендж

Последние научные исследования снова обратили внимание на маршрут перемещения камней, из которых сложен Стоунхендж. Ученые выяснили, что перестройку сооружения, в частности добавление Алтарного камня между 2620-2480 годами до нашей эры, могли инициировать для выражения единства и связи с предками и космическими явлениями.

Стоунхендж — величественное мегалитическое сооружение, строительство которого началось около 3100 года до нашей эры и завершилось ближе к 1600 году до нашей эры. За это время его составляли и трансформировали, бережно сохраняя связь поколений. Считается, что его возвели неолитические общности, прямые потомки переселенцев с Ближнего Востока, которые принесли с собой земледелие и уникальные ритуальные традиции, связанные с солнцестоянием и равноденствиями.

Строение включает в себя массивные каменные блоки, некоторые из которых взвешивают почти 25 тонн, а также внутренний и внешний валы и рвы. Важную роль играют и так называемые "голубые камни" из различных горных пород, в том числе долерита, которые доставляли из разных уголков Британских островов.

Достижения современных археологических методов, таких как масштабные раскопки и изотопное датирование, позволили ученым раскрыть новые детали этого древнего монумента. Однако многие вопросы до сих пор остаются открытыми, в частности, о том, как древние обитатели перемещали такие гигантские камни и что было истинным предназначением Стоунхенджа.

В последнем исследовании, проведенном в 2020 году, было выявлено, что большинство крупных камней (сарсенов) были доставлены из Западного леса в Уилтшире, а шеститонный Алтарный камень, лежащий в центре сооружения, прибыл из северо-востока Шотландии, преодолев расстояние в 750 километров, вероятно, морским путем.

Археолог Майк Пирсон и его команда предположили, что основная причина доставки камней издалека заключалась в стремлении объединить различные культуры Британии в единое символическое сооружение. Они связали это с принятием новых переселенцев из Европы, что дало импульс к перестройке Стоунхенджа как символа единства и общего наследия.

Ключевым моментом исследования стала роль Алтарного камня, который, вероятно, никогда не стоял вертикально, а был помещен плашмя с самого начала. Это указывает на особенности строительных традиций того времени и на межкультурные связи.

Открытия, сделанные в ходе исследования, также подчеркивают повышенную мобильность неолитических общин и наличие общих культурных принципов, которые объединили разрозненные регионы Британии в единое целое. Это подчеркивается и распространением определенного вида керамической посуды из северо-восточной Шотландии по всей Британии.

Таким образом, Стоунхендж обретает новые грани в понимании его роли как места встречи культур и символического центра древних британских народов, объединенных общими ценностями и стремлениями.

Уточнения

Каменный век — археологический термин, обозначающий обширный период человеческого развития, предшествующий эпохе металлов.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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