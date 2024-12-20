Миллионы лет подо льдом: что живет в озере Энигма

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Что скрывает ледяная толща Антарктиды? Ученые из Итальянского института полярных наук сделали невероятное открытие — под толстым слоем льда озера Энигма находится уникальная экосистема, которая оставалась изолированной миллионы лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Фото: Wikipedia by Сергей Пестерев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Озеро

Озеро Энигма: жизнь в вечной мерзлоте

Это озеро, расположенное в северных предгорьях Антарктиды, долгое время считалось полностью замерзшим. Но исследования показали, что под льдом, при температуре около -14°C, существует активная микробная жизнь. Предполагается, что экосистема начала формироваться 14 миллионов лет назад, когда озеро замерзло после окончания более теплого климатического периода.

Уникальные микробы и их необычная среда

Под ледяным покровом исследователи обнаружили разнообразные микробные сообщества. Некоторые из них напоминали плотный ковер, а другие формировали структуры высотой до 40 см и диаметром до 60 см, схожие с небольшими деревьями. Эти бактерии выполняют важные экологические функции: от фотосинтеза до хищничества и симбиоза.

Интересно, что вода в озере обладает необычно высоким содержанием растворенного кислорода, что крайне нетипично для таких условий. Обычно бактерии в ледяных экосистемах обитают в кислорододефицитной среде. Этот факт ставит перед учеными новые вопросы о приспособлениях организмов в экстремальных условиях.

Как защитить первозданный биом

Исследователи использовали передовые методы бурения, чтобы избежать загрязнения этой древней экосистемы. Первый этап бурения проводился с помощью электрической дрели, а далее применялись тепловые головки и горячая вода. При этом вода для бурения была стерилизована и получена из самого льда озера, чтобы минимизировать воздействие на уникальный биом.

Новая глава в науке

Открытие озера Энигма расширяет наши представления о жизни в экстремальных условиях. Ученые считают, что экосистема этого озера принципиально отличается от других ледяных озер Антарктиды, а ее изучение поможет понять, как жизнь может существовать в самых суровых уголках планеты.