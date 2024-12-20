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Скользкие дороги и опасные тротуары: как долго продлится гололед в Москве и Подмосковье

1:51
Наука

Специалист центра метеорологии "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что в столичном регионе сформировалась ледяная корка толщиной от 1 до 3 миллиметров. Дороги останутся скользкими до тех пор, пока температура не поднимется выше нуля.

Гололедица
Фото: Own work by Simon A. Eugster is licensed under GNU Free Documentation License
Гололедица

Леус отметил, что метеостанции Московского государственного университета, а также аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово зафиксировали наличие гололеда. В Подмосковье ледяные образования наблюдались в таких населенных пунктах, как Волоколамск, Ново-Иерусалим, Подольск, Коломна и Черусти. Толщина ледяного покрова варьируется от 1 до 3 миллиметров.

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", специалист уверен, что переход к положительным температурам ожидается уже сегодня. В западной части Московской области потепление началось около 6 часов утра. В самой Москве оно произойдет в ближайшие часы. Это должно способствовать постепенному таянию льда и улучшению дорожных условий.

Михаил Леус также добавил, что автомобилистам следует быть особенно внимательными в течение дня, так как скользкие участки дорог могут представлять опасность. Водителям рекомендуется снижать скорость и соблюдать дистанцию, чтобы избегать возможных аварий. Пешеходам стоит выбирать маршруты, где есть надежное покрытие, и использовать противоскользящие приспособления для обуви.

В целом, ситуация с гололедом в Москве и Подмосковье требует особого внимания со стороны жителей и гостей региона. Синоптики продолжают следить за развитием погодных условий и будут оперативно сообщать о любых изменениях.

Уточнения

Гололёд (синоним — ожеледь) — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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