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Новый этап в медицине: как российские учёные меняют подходы к лечению тромбозов

2:04
Наука

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с коллегами из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России разработали инновационную методику анализа биологически активных соединений. Она ориентирована на выявление антикоагулянтов — препаратов, препятствующих формированию тромбов.

Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Антикоагулянты активно используются в терапии сердечно-сосудистых заболеваний, при варикозе и для предотвращения осложнений после хирургических вмешательств. Для некоторых пациентов, подверженных высокому риску тромбообразования, регулярный прием таких препаратов становится жизненно важным. Однако подобные лекарства могут провоцировать побочные эффекты, включая аллергические реакции, кровотечения и боли в области живота. Именно поэтому научное сообщество продолжает поиск более безопасных и эффективных альтернатив.

Для проведения подобных исследований требуются доступные, недорогие и в то же время надежные способы биохимического анализа, позволяющие оценить воздействие тестируемых веществ на процесс свертывания крови. Исследователи из МФТИ и Центра имени Лопухина предложили экономически выгодные подходы к анализу, основанные на массовых клинических тестах, которые широко применяются в лабораториях.

Валентин Манувера, доцент кафедры молекулярной и трансляционной медицины МФТИ, отметил, что разработанная методика позволяет выявлять антикоагулянты в различных смесях и проводить предварительную оценку их влияния на свертываемость крови. Он также подчеркнул, что все необходимые реактивы и оборудование для анализа производятся в России.

Таким образом, новая методика не только способствует развитию отечественной фармацевтики, но и обеспечивает независимость от импортных технологий в области биохимических исследований.

Уточнения

Тромбо́з — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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