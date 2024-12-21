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Как аппарат лучевой терапии убивал людей: смертельное лечение

1:38
Наука

В 1980-е годы мир столкнулся с трагедией, связанной с работой медицинского аппарата Therac-25. Это устройство, созданное для лучевой терапии при лечении онкологии, стало символом опасностей неразумной доверенности программному обеспечению в критически важных системах.

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Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Как случилось непревзойденное

Therac-25 считался революционным устройством для лечения рака, способным к подаче контролируемых доз радиации. Однако всего за пару лет его эксплуатации были фиксированы критические ошибки, приведшие к смертельным ошибкам в работе прибора.

Ошибки были связаны с программным обеспечением. Вместо контроля и предотвращения подачи слишком высокой дозы радиации система в ряде случаев неверно интерпретировала действия оператора. В результате пациенты получали дозы, в сотни раз превышающие допустимые нормы.

Лицо ошибок

Выявленные ошибки были совершенно программными: дефекты в коде, недостаточное тестирование и недостаточное внимание к человеко-машинному интерфейсу. Операторы видели коды ошибок, но не получали четких инструкций или предупреждений о смертельной опасности.

Итоги и производные меры

Этот случай имел серьезные последствия для индустрии. Были введены новые стандарты верификации и тестирования критически важного ПО и оборудования. В мире были созданы нормы, требующие строгой проверки любого медицинского устройства.

Уточнения

Радиотерапи́я или лучева́я терапи́я (также радиацио́нная терапи́я и радиацио́нная онколо́гия) — лечение ионизирующей радиацией.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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