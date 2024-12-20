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Как солнечные пятна влияют на магнитное поле Земли

2:31
Наука

С древних времён люди восхищались Солнцем как источником света и тепла. Однако лишь в последние столетия стали открываться его удивительные свойства. Одна из загадок — солнечные пятна, которые меняются, исчезают и возвращаются с цикличностью, влияя на нашу планету.

Пятна на Солнце
Фото: NASA by Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятна на Солнце

Первые открытия

В XVII веке Галилео Галилей с помощью телескопа обнаружил, что на Солнце есть пятна. Эти тёмные области оказались ключом к пониманию вращения светила и цикличности его активности.

Сотни лет спустя американский астрофизик Джордж Хейл доказал, что пятна обладают мощным магнитным полем, в тысячи раз сильнее земного. Именно этот магнетизм определяет их особенности: пятна холоднее и темнее окружающей поверхности.

Тайна минимума Маундера

Впервые о загадках солнечных циклов заговорили в 1645 году, когда пятна внезапно исчезли почти на 70 лет. Это явление назвали минимумом Маундера. Однако с XVIII века пятна вернулись и начали появляться в среднем каждые 11 лет.

К 1859 году стало очевидно, что солнечная активность связана с явлениями на Земле. Тогда астроном Ричард Каррингтон наблюдал мощную вспышку на Солнце, за которой последовал сильный магнитный шторм. Это событие, названное "событием Каррингтона", вызвало глобальное полярное сияние и повредило телеграфные линии.

Влияние солнечного магнетизма

Современные исследования показывают, что вспышки на Солнце и корональные выбросы массы способны достигать Земли, вызывая магнитные бури. Если магнитное поле выброса совпадает с земным, происходит накопление энергии, что приводит к появлению ярких полярных сияний.

В случаях, когда магнитные поля не совпадают, влияние ограничивается кратковременными изменениями. Тем не менее, крупные выбросы могут угрожать спутникам, энергосистемам и другим технологиям.

Что нас ждёт

В 2024 году наблюдается пик солнечной активности, и такие магнитные бури, как майская, могут повторяться в ближайшие годы. Ученые продолжают изучать связь между Солнцем и Землёй, чтобы лучше предсказывать подобные явления.

Уточнения

Со́лнечные пя́тна — тёмные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500 К по сравнению с окружающими участками фотосферы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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