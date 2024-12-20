В Англии обнаружили неизвестные каменные круги

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

На юго-западе Англии археологи сделали удивительное открытие — два древних каменных круга, возраст которых оценивается в 5000 лет. Эти сооружения были обнаружены в Дартмуре и, как считают учёные, могут быть частью масштабной неолитической композиции, аналогичной знаменитому Стоунхенджу.

Фото: Freepik by wirestock Англия

Возраст и связь со Стоунхенджем

Стоунхендж, возведённый на несколько веков раньше, остаётся самым известным мегалитическим памятником Британии. Однако возраст вновь найденных кругов делает их современниками этого монументального сооружения, что добавляет интерес к их изучению.

Что нашли археологи

Первая структура, названная "Метерал" в честь близлежащего холма, представляет собой овал из 20 камней, каждый высотой около одного метра. Второй объект получил название "Стена ирландца" и расположен в полутора километрах от Метерала. От него сохранилось всего шесть камней, но исследователи предполагают, что в древности их было значительно больше.

Священная дуга

Руководитель исследования Алан Эндакотт, считает, что эти круги были частью так называемой "священной дуги". Она объединяла восемь неолитических каменных кругов, протянувшихся на восемь километров. Метерал расположен на северной оконечности этой дуги, которая, возможно, когда-то замыкалась в полный круг.

С помощью магнитной градиентометрии учёные определили, где находились утраченные камни. Эндакотт предполагает, что "Стена ирландца" могла выполнять функцию входа в священную область, где круги располагались как элементы единой системы.

Загадка древних построек

Открытие этих памятников не только углубляет наше понимание неолитической архитектуры, но и поднимает новые вопросы. Зачем строились эти круги? Какую роль они играли в жизни древних людей?

Уточнения

А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства.

