Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Утренний удар по Киеву. Орешник применять не обязательно, хватило Искандеров с Кинжалами
Правила идеального яйца всмятку и вкрутую
Универсальный гардероб: как шикарно сочетать длинную рубашку с брюками и юбками
Как сохранить морковь в погребе свежей до весны
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Пять сортов капусты, которые удивят вкусом и размером
Культура аборигенов: уникальное путешествие на острова Тиви
Почему кошка не даёт себя погладить? Обратите внимание на эти причины
Никогда не делайте их! Эти упражнения — главные враги вашей спины

Как искусственный интеллект поможет искать межзвёздных гостей

2:24
Наука

За всю историю наблюдений нам удалось подтвердить существование только двух межзвёздных объектов. Первый из них, Оумуамуа (1I/2017 U1), привлёк внимание астрономов своим необычным движением. Вторым стал 2I/Borisov, который отличался тем, что вошёл в Солнечную систему с необычной траекторией.

астероид
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
астероид

Несмотря на редкость подтверждений, учёные считают, что межзвёздные объекты не так уж уникальны: тысячи таких тел могут одновременно находиться в пределах орбиты Нептуна. Однако их сложно обнаружить, ведь они ничем не выделяются на фоне обычных астероидов и комет.

Новая эра наблюдений

Ситуация может измениться с запуском обсерватории Веры Рубин, намеченным на 2025 год. Этот телескоп будет фиксировать огромные участки неба, охватывая область шириной в семь лун на одном снимке, и каждую ночь собирать более петабайта данных.

Он позволит регулярно отслеживать объекты Солнечной системы, включая медленно движущиеся тела. Но как среди гигантского потока информации выделить межзвёздных пришельцев?

Роль машинного обучения

Для анализа такого объёма данных вручную требуется невероятное количество времени. Поэтому исследователи предлагают использовать алгоритмы машинного обучения.

В рамках новой работы команда разработала базу данных, включающую моделированные объекты с разными орбитами, и обучила алгоритмы различать межзвёздные тела и обычные астероиды.

Лучшие результаты показали методы Random Forest и Gradient Boosting, которые превосходили по точности популярные нейронные сети.

Эти алгоритмы способны находить межзвёздные объекты с минимальным количеством ложных срабатываний, что делает их применение эффективным.

Что нас ждёт

Авторы исследования уверены, что новый подход позволит обсерватории Веры Рубин обнаруживать сотни межзвёздных объектов ежегодно. Это даст учёным возможность изучить природу этих загадочных тел и понять, какие процессы происходят в других звёздных системах.

"Обнаружение межзвёздных объектов — это шаг к более глубокому пониманию нашей Вселенной", — считают учёные.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Шоу-бизнес
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян Аудио 
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Еда и рецепты
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний Аудио 
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Военные новости
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Сводка с фронта: Киев заявил, что корейцам сжигают лица, Курск — самое большое кладбище техники НАТО в мире Дмитрий Плотников Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Незваные гости с усами! Как сделать так, чтобы они никогда не переступили ваш порог?
Незваные гости с усами! Как сделать так, чтобы они никогда не переступили ваш порог?
Последние материалы
Беременные выбирают индивидуальное сопровождение по ОМС
Сводка с фронта: Киев заявил, что корейцам сжигают лица, Курск — самое большое кладбище техники НАТО в мире
Не смахнули снег с крыши? Будьте готовы платить за лишние литры топлива
Как купить жильё в ипотеку на вторичном рынке выгодно
Новый тоннель в Китае: миллиардный проект, который сблизит города
Переел? Эти 3 простых упражнения помогут избавиться от вздутия живота
Стратегии, которые позволяют обыграть казино: узнайте главный секрет
Трендовые обвесы для сумок: что выбрать
Гавайские вороны возвращаются в дикую природу: исторический шаг
Как избавиться от тли? Можно справиться и без химических препаратов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.