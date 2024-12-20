Как Венера помогает в поисках внеземной жизни

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Долгие годы учёные предполагали, что Венера, ближайшая к Земле планета, когда-то могла быть похожа на наш дом. Однако новое исследование астрономов из Кембриджского университета разрушает эту теорию. Результаты показывают, что Венера, вероятно, всегда была раскалённой и лишённой воды.

Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

Почему Венера не подходила для жизни

Анализ химического состава атмосферы планеты выявил, что недра Венеры практически обезвожены. Для существования океанов необходима вода, но на этой планете её всегда было недостаточно. Исследователи пришли к выводу, что даже в прошлом Венера оставалась жарким и негостеприимным миром.

"Если на Венере никогда не было жидкой воды, сложно представить, что она могла поддерживать жизнь в привычном нам виде", — пояснила ведущий автор исследования Тереза Константину.

Венера и поиски жизни в космосе

Этот вывод важен не только для понимания уникальности Земли, но и для поиска обитаемых планет за пределами Солнечной системы. Астрономы теперь ориентируются на экзопланеты, которые больше напоминают Землю, а не Венеру.

Венера имеет репутацию "злого близнеца" Земли. Несмотря на сходный размер и состав, её поверхность покрыта облаками серной кислоты, а температура достигает 500°C.

Как формировалась Венера

Существуют две основные теории о прошлом планеты:

Умеренные условия могли быть разрушены неконтролируемым парниковым эффектом. Венера изначально была слишком горячей для образования жидкой воды.

Исследователи выбрали новый подход и рассчитали, сколько воды и других газов необходимо для поддержания её атмосферы. Результаты показали, что вулканические извержения на Венере выделяют не более шести процентов воды, что подтверждает обезвоженность недр планеты.

Будущие исследования

Миссия NASA DAVINCI, запланированная на конец десятилетия, сможет подтвердить эти данные. Зонд будет изучать атмосферу и поверхность Венеры, чтобы окончательно определить её пригодность для жизни в прошлом.

"Если Венера никогда не была пригодна для жизни, то экзопланеты, похожие на неё, менее вероятны в поиске обитаемых миров", — отметила Константину.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

