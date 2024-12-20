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Вода на Луне: загадка, разгаданная спустя миллионы лет

2:39
Наука

Международная группа учёных опубликовала исследование, которое может изменить наше представление о происхождении лунной воды и истории всей Солнечной системы.

Луна охотника
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна охотника

В исследовании проанализированы изотопные характеристики воды на Луне, которые указывают на её двойное происхождение: часть воды образовалась из материала, связанного с Землёй, а другая попала на Луну благодаря кометным столкновениям.

Для проведения анализа учёные использовали девять образцов, собранных миссией "Аполлон".

Применяя высокоточный метод тройного изотопного анализа кислорода, разработанный доктором Морганом Нанном Мартинес из Калифорнийского университета в Сан-Диего, они смогли разделить воду на несколько фаз.

Эти фазы включают слабосвязанную, прочносвязанную и заключённую в минералах воду, которые выделяются при нагревании до 50 °C, 150 °C и 1000 °C соответственно.

Полученные данные подтвердили, что часть воды на Луне имеет сходство с земным материалом, а другая её часть связана с кометами.

"Наши данные показывают, что Луна унаследовала воду, оставшуюся после формирования Земли, а затем получила дополнительную воду из столкновений с кометами", — отметил доктор Максвелл Тименс из исследовательской группы AMGC в VUB.

Основные результаты исследования включают три ключевых вывода:

  1. Земное происхождение: изотопный состав кислорода в воде совпадает с энстатитовыми хондритами, из которых сформировалась Земля.
  2. Кометный вклад: значительная часть воды имеет изотопное сходство с кометами.
  3. Сложное сочетание источников: исследование ставит под сомнение теорию о том, что большая часть лунной воды образовалась в результате взаимодействия солнечного ветра с лунными минералами.

Эти открытия крайне важны на фоне усилий стран и частных компаний по созданию постоянных баз на Луне. Понимание происхождения и распределения воды может сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивого присутствия человека на спутнике Земли.

"Полученные данные не только проливают свет на историю Луны, но и создают основу для будущих исследований и планирования ресурсов. Это поможет сделать лунную воду доступным ресурсом для долгосрочного проживания", — добавил Тименс.

Исследование открывает новые горизонты в лунной науке и прокладывает путь для эффективного использования ресурсов в рамках будущих миссий, таких как "Артемида".

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли, появилась около 4,5 млрд лет назад, немного позже Земли. Существует несколько гипотез происхождения Луны, ни одна из которых не объясняет всех наблюдаемых особенностей химического состава или взаимного движения. Наиболее популярна гипотеза о том, что Луна сформировалась из осколков, оставшихся после «Гигантского столкновения» Земли и Тейи — планеты, схожей по размерам с Марсом. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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