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Скифы и их ритуалы: что нашли археологи в кургане возрастом 2800 лет

1:36
Наука

Археологи обнаружили одно из древнейших захоронений, отражающих скифские традиции, в южной Сибири.

Скифы, стреляющие из луков
Фото: Musée du Louvre by PHGCOM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скифы, стреляющие из луков

В кургане, возраст которого составляет около 2800 лет, находились останки представителя элиты, принесённой в жертву женщины и десятков лошадей.

Этот памятник, известный как "Гробница Туннуг 1", в Республике Тыва, датируется поздним IX веком до н. э., что делает его одним из первых свидетельств погребальной практики скифов.

Вместе с останками были найдены элементы конской сбруи и артефакты, украшенные изображениями животных, что подтверждает связь захоронения с культурой скифов.

Некоторые скелеты лошадей сохранили бронзовые удила, а анализ костей показал, что в жертву приносились преимущественно взрослые особи, возраст которых варьировался от 9 до 15 лет.

Скифы, согласно древним источникам, таким образом готовили "спутников" для своих правителей в загробной жизни.

Жертвами становились не только лошади, но и люди, которых, вероятно, убивали и ставили вокруг кургана, создавая видимость процессии "призрачных всадников". Однако следов травм, указывающих на способ умерщвления, исследователи пока не нашли.

Хотя дерево и большинство костей вокруг кургана разрушились за три тысячелетия, исследователи продолжают изучать этот уникальный памятник, надеясь пролить свет на ритуалы и жизнь древнейших народов евразийских степей.

Уточнения

Ски́фы (др.-греч. Σκύθης, Σκύθαι, самоназвание: Skolot) — древний кочевой ираноязычный народ, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э.. Скифы не имели письменности, из скифского языка известно более двух сотен слов, а также личные имена, топонимы и глоссы в античных и клинописных источниках.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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