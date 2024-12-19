Экологи обеспокоены: тилапия угрожает морским видам Бразилии

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В Бразилии растёт обеспокоенность из-за распространения тилапии, пресноводной рыбы африканского происхождения, в солоноватых и морских водах. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Aquatic Ecology, выявило 19 случаев проникновения тилапии в различные прибрежные районы страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Malupasic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рассвет на Северной Сосьве

Причины распространения

Тилапия обладает способностью адаптироваться к различной степени солёности воды, что объясняется её эволюционным прошлым: предки этой рыбы обитали в морской среде. Это позволяет тилапии выживать и размножаться в солоноватых и даже морских водах.

Проблемы для экосистемы

Инвазия тилапии вызывает серьёзные опасения среди экологов и учёных, поскольку она конкурирует с местными видами за пищу и пространство, а также может поедать мелких рыб, креветок и кораллы. Это создаёт угрозу для биоразнообразия и может привести к исчезновению местных видов.

Рекомендации специалистов

Исследователи призывают к усилению контроля за разведением тилапии в Бразилии, особенно в районах, близких к морским экосистемам. Они подчёркивают, что тилапия не может содержаться в полной изоляции, и её побеги из аквакультурных хозяйств могут привести к дальнейшему распространению и негативному воздействию на окружающую среду.