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Мистическое захоронение: в Бельгии обнаружен скелет, объединяющий семь жизней

1:47
Наука

В 1970-х годах в древнем городе Поммерёль, Бельгия, археологи обнаружили необычный скелет, состоящий из останков как минимум семи человек, относящихся к разным историческим периодам.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Необычная находка

Изначально скелет считался римским из-за найденной рядом фибулы. Однако радиоуглеродный анализ показал, что некоторые кости относятся к неолиту, что значительно старше римской эпохи. Детальное исследование подтвердило, что скелет представляет собой сочетание костей из различных времён, включая неолит и римский период.

Возможные объяснения

Учёные предполагают несколько сценариев:

  • Римское вмешательство: Римляне могли изменить более древние захоронения при освоении территории или намеренно собрать скелет из местных и современных им костей, создавая своеобразную археологическую загадку.
  • Почтение к предкам: Существует версия, что первоначальная сборка была выполнена неолитической общиной, а римляне позже модифицировали её из уважения или по суеверным причинам.

Культурное взаимодействие

Этот случай указывает на символическое взаимодействие между обществами, разделёнными тысячелетиями. Он подчёркивает, что различные культуры могли осознанно или неосознанно влиять на погребальные практики друг друга, создавая сложные археологические памятники.

Значение для науки

Находка в Поммерёле бросает вызов традиционным представлениям о погребальных практиках и взаимодействии древних культур. Она подчёркивает важность междисциплинарного подхода в археологии для понимания сложных аспектов человеческой истории.

Уточнения

Раскопки — вскрытие пластов земли для изучения находящихся в культурном слое археологических памятников.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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