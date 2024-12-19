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Тайна Gmail-аккаунта: как защитить свои письма от чужих глаз

1:48
Наука

Gmail предоставляет возможность проверить, кто и когда входил в ваш аккаунт, что позволяет обнаружить подозрительную активность. Вот шаги для проверки:

Женщина в розовом держит в руках розовый телефон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Как проверить доступ к аккаунту

  • Откройте настройки Google-аккаунта
    Нажмите на фото профиля в правом верхнем углу экрана и выберите опцию "Управление аккаунтом Google".
  • Перейдите в раздел "Безопасность"
    В меню слева выберите раздел "Безопасность".
  • Проверьте подключённые устройства
    Пролистайте вниз до раздела "Ваши устройства", где вы увидите список всех устройств, с которых был выполнен вход в аккаунт за последнее время.

Что делать, если вы заметили подозрительную активность

Если обнаружены неизвестные устройства или подозрительная активность, выполните следующие действия:

  • Измените пароль
    Сразу смените пароль на уникальный и сложный.
  • Включите двухэтапную аутентификацию
    Добавьте второй уровень защиты, чтобы для входа в аккаунт требовалось подтверждение, например, код из SMS.

Реальная история

Одна учительница заметила, что некоторые её письма в Gmail были отмечены как прочитанные, хотя она их не открывала. После проверки настроек она обнаружила, что её супруг, знавший пароль, тайно получил доступ к её аккаунту. Этот случай подчёркивает важность защиты даже в личных отношениях.

Дополнительные советы по безопасности:

  • Регулярно меняйте пароли
    Избегайте повторного использования старых паролей.
  • Включите уведомления о входах в аккаунт
    Настройте оповещения о попытках входа в ваш аккаунт.
  • Обновляйте секретные вопросы
    Убедитесь, что ответы на секретные вопросы известны только вам.

Уточнения

Gmail (от Google Mail, произносится [ʤimeɪl]) — бесплатная почтовая служба от компании Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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