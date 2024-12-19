Тайна Gmail-аккаунта: как защитить свои письма от чужих глаз

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Gmail предоставляет возможность проверить, кто и когда входил в ваш аккаунт, что позволяет обнаружить подозрительную активность. Вот шаги для проверки:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Как проверить доступ к аккаунту

Откройте настройки Google-аккаунта

Нажмите на фото профиля в правом верхнем углу экрана и выберите опцию "Управление аккаунтом Google".

Нажмите на фото профиля в правом верхнем углу экрана и выберите опцию "Управление аккаунтом Google". Перейдите в раздел "Безопасность"

В меню слева выберите раздел "Безопасность".

В меню слева выберите раздел "Безопасность". Проверьте подключённые устройства

Пролистайте вниз до раздела "Ваши устройства", где вы увидите список всех устройств, с которых был выполнен вход в аккаунт за последнее время.

Что делать, если вы заметили подозрительную активность

Если обнаружены неизвестные устройства или подозрительная активность, выполните следующие действия:

Измените пароль

Сразу смените пароль на уникальный и сложный.

Сразу смените пароль на уникальный и сложный. Включите двухэтапную аутентификацию

Добавьте второй уровень защиты, чтобы для входа в аккаунт требовалось подтверждение, например, код из SMS.

Реальная история

Одна учительница заметила, что некоторые её письма в Gmail были отмечены как прочитанные, хотя она их не открывала. После проверки настроек она обнаружила, что её супруг, знавший пароль, тайно получил доступ к её аккаунту. Этот случай подчёркивает важность защиты даже в личных отношениях.

Дополнительные советы по безопасности:

Регулярно меняйте пароли

Избегайте повторного использования старых паролей.

Избегайте повторного использования старых паролей. Включите уведомления о входах в аккаунт

Настройте оповещения о попытках входа в ваш аккаунт.

Настройте оповещения о попытках входа в ваш аккаунт. Обновляйте секретные вопросы

Убедитесь, что ответы на секретные вопросы известны только вам.

Уточнения

Gmail (от Google Mail, произносится [ʤimeɪl]) — бесплатная почтовая служба от компании Google.

