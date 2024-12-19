Тайна Gmail-аккаунта: как защитить свои письма от чужих глаз

Gmail предоставляет возможность проверить, кто и когда входил в ваш аккаунт, что позволяет обнаружить подозрительную активность. Вот шаги для проверки:
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в розовом держит в руках розовый телефон
Как проверить доступ к аккаунту
Откройте настройки Google-аккаунта Нажмите на фото профиля в правом верхнем углу экрана и выберите опцию "Управление аккаунтом Google".
Перейдите в раздел "Безопасность" В меню слева выберите раздел "Безопасность".
Проверьте подключённые устройства Пролистайте вниз до раздела "Ваши устройства", где вы увидите список всех устройств, с которых был выполнен вход в аккаунт за последнее время.
Что делать, если вы заметили подозрительную активность
Если обнаружены неизвестные устройства или подозрительная активность, выполните следующие действия:
Измените пароль Сразу смените пароль на уникальный и сложный.
Включите двухэтапную аутентификацию Добавьте второй уровень защиты, чтобы для входа в аккаунт требовалось подтверждение, например, код из SMS.
Реальная история
Одна учительница заметила, что некоторые её письма в Gmail были отмечены как прочитанные, хотя она их не открывала. После проверки настроек она обнаружила, что её супруг, знавший пароль, тайно получил доступ к её аккаунту. Этот случай подчёркивает важность защиты даже в личных отношениях.
Дополнительные советы по безопасности:
Регулярно меняйте пароли Избегайте повторного использования старых паролей.
Включите уведомления о входах в аккаунт Настройте оповещения о попытках входа в ваш аккаунт.
Обновляйте секретные вопросы Убедитесь, что ответы на секретные вопросы известны только вам.
Уточнения
Gmail (от Google Mail, произносится [ʤimeɪl]) — бесплатная почтовая служба от компании Google.