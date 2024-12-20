Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Том Холланд признался, что общается с Зендеей на секретном языке
Какие овощи и ягоды растут прямо в квартире
Визовые центры Испании приостановили биометрию в Казани и Нижнем Новгороде
Об этом мало кто знал: кофе спасает от диабета
Цвет автомобиля может выдать ценную информацию о владельце
Подготовка газона к зиме: проверьте, всё ли сделано правильно
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Путин разрешил иностранцам платить за газ в других банках
Сделайте свою жизнь активнее: 10 всем доступных вариантов

Луна старше, чем считалось: открытое переплавление её поверхности

3:13
Наука

Луна, спутник Земли, возможно, гораздо старше, чем считалось ранее. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что Луна могла пережить масштабное вулканическое переплавление, из-за которого её возраст на основе поверхностных пород оценивается как младший. На самом деле, возраст Луны может быть ближе к 4,5 миллиарда лет — почти столько же, сколько возраст самой Солнечной системы.

Луна
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Загадка возраста Луны

До сих пор учёные определяли возраст Луны, анализируя образцы пород, собранные миссиями «Аполлон». Эти породы, вероятно, кристаллизовались из магматического океана, который покрывал поверхность спутника после катастрофического столкновения Земли и объекта размером с Марс, известного как Тейя. Эти данные указывали на возраст Луны около 4,35 миллиарда лет, что делало её сравнительно молодой.

Однако новое исследование предполагает, что приливные силы, воздействовавшие на Луну, когда она находилась ближе к Земле, вызвали переплавление её поверхности около 4,35 миллиарда лет назад. Это событие "обнулило" возраст лунных пород, замаскировав истинный возраст Луны.

Почему Луна могла быть старше

Некоторые лунные минералы, например циркон, указывают на возраст в 4,5 миллиарда лет, а моделирование формирования планет предполагает, что такие гигантские столкновения, как создание Луны, произошли не позже, чем через 100 миллионов лет после образования Солнечной системы. Большинство массивных объектов, участвовавших в этих столкновениях, уже объединились в крупные тела около 4,4 миллиарда лет назад.

Роль приливных сил

Когда Луна была молодой и вращалась ближе к Земле, её поверхность подвергалась сильным приливным эффектам. Гравитационное воздействие Земли нагревало Луну, вызывая вулканическую активность и переплавление пород. Именно этот процесс мог стереть следы ранних столкновений, сделав историю Луны менее очевидной.

Сравнение с Ио

Исследователи приводят в пример спутник Юпитера Ио, который сейчас является самым вулканически активным объектом в Солнечной системе. Ио также подвергается приливным силам, подобным тем, которые испытывала Луна в прошлом. Этот пример подчеркивает, как приливы могут радикально изменять поверхность небесного тела.

Учёные делают прогноз, что возраст Луны составляет около 80 миллионов лет после образования Солнечной системы. Эти данные можно будет подтвердить при помощи будущих миссий, таких как китайская «Чанъэ-6», которая доставит образцы с обратной стороны Луны.

Будущие исследования будут включать сложные компьютерные модели, чтобы понять, как приливное нагревание повлияло на геологию Луны и её поверхность.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Секрет правильной яичницы: что никогда нельзя добавлять на сковородку
Еда и рецепты
Секрет правильной яичницы: что никогда нельзя добавлять на сковородку Аудио 
Мощные плечи быстро появятся, благодаря этому упражнению
Новости спорта
Мощные плечи быстро появятся, благодаря этому упражнению Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Незваные гости с усами! Как сделать так, чтобы они никогда не переступили ваш порог?
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Последние материалы
Цвет автомобиля может выдать ценную информацию о владельце
Луна старше, чем считалось: открытое переплавление её поверхности
Подготовка газона к зиме: проверьте, всё ли сделано правильно
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Путин разрешил иностранцам платить за газ в других банках
Сделайте свою жизнь активнее: 10 всем доступных вариантов
Создаём идеальный макияж для свидания
Утюг можно выбрасывать! Раскрыт способ погладить вещи с помощью душа
Выяснилось, какую икру больше всего любят россияне
Анджелина Джоли пошла на смелый шаг ради роли в новом фильме о мире высокой моды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.