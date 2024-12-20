Луна старше, чем считалось: открытое переплавление её поверхности

3:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Луна, спутник Земли, возможно, гораздо старше, чем считалось ранее. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что Луна могла пережить масштабное вулканическое переплавление, из-за которого её возраст на основе поверхностных пород оценивается как младший. На самом деле, возраст Луны может быть ближе к 4,5 миллиарда лет — почти столько же, сколько возраст самой Солнечной системы.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Загадка возраста Луны

До сих пор учёные определяли возраст Луны, анализируя образцы пород, собранные миссиями «Аполлон». Эти породы, вероятно, кристаллизовались из магматического океана, который покрывал поверхность спутника после катастрофического столкновения Земли и объекта размером с Марс, известного как Тейя. Эти данные указывали на возраст Луны около 4,35 миллиарда лет, что делало её сравнительно молодой.

Однако новое исследование предполагает, что приливные силы, воздействовавшие на Луну, когда она находилась ближе к Земле, вызвали переплавление её поверхности около 4,35 миллиарда лет назад. Это событие "обнулило" возраст лунных пород, замаскировав истинный возраст Луны.

Почему Луна могла быть старше

Некоторые лунные минералы, например циркон, указывают на возраст в 4,5 миллиарда лет, а моделирование формирования планет предполагает, что такие гигантские столкновения, как создание Луны, произошли не позже, чем через 100 миллионов лет после образования Солнечной системы. Большинство массивных объектов, участвовавших в этих столкновениях, уже объединились в крупные тела около 4,4 миллиарда лет назад.

Роль приливных сил

Когда Луна была молодой и вращалась ближе к Земле, её поверхность подвергалась сильным приливным эффектам. Гравитационное воздействие Земли нагревало Луну, вызывая вулканическую активность и переплавление пород. Именно этот процесс мог стереть следы ранних столкновений, сделав историю Луны менее очевидной.

Сравнение с Ио

Исследователи приводят в пример спутник Юпитера Ио, который сейчас является самым вулканически активным объектом в Солнечной системе. Ио также подвергается приливным силам, подобным тем, которые испытывала Луна в прошлом. Этот пример подчеркивает, как приливы могут радикально изменять поверхность небесного тела.

Учёные делают прогноз, что возраст Луны составляет около 80 миллионов лет после образования Солнечной системы. Эти данные можно будет подтвердить при помощи будущих миссий, таких как китайская «Чанъэ-6», которая доставит образцы с обратной стороны Луны.

Будущие исследования будут включать сложные компьютерные модели, чтобы понять, как приливное нагревание повлияло на геологию Луны и её поверхность.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

