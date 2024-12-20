Парадокс человеческого мышления: открытие, которое всех удивило

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Как быстро думает человек? Исследование учёных из Калифорнийского технологического института показало, что скорость обработки информации нашим мозгом составляет всего 10 бит в секунду. Этот результат, опубликованный в журнале Neuron, удивил научное сообщество: несмотря на невероятные возможности мозга, его пропускная способность оказалась весьма ограниченной.

Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг человека

Почему это так мало

Обработка информации со скоростью 10 бит в секунду кажется парадоксально низкой, учитывая объём данных, поступающих в мозг для восприятия окружающего мира и принятия решений. Хотя мозг содержит более 85 миллиардов нейронов, из которых треть участвует в сложных когнитивных процессах, ограничение в 10 бит заставляет задуматься о причинах такой "медлительности".

Исследователи предполагают, что это ограничение может быть связано с эволюцией. Первичные нервные системы, предназначенные для навигации в пространстве, развились в линейную структуру мышления, что сохранилось и в современном мозге. Несмотря на способность сенсорных систем обрабатывать данные параллельно, когнитивные процессы, такие как принятие решений, остаются последовательными.

Как измеряли скорость мысли

Ученые применили теорию информации к данным, полученным из различных видов человеческой деятельности, включая чтение, решение головоломок и видеоигры. Такой подход позволил определить точную скорость передачи информации в когнитивных процессах. Хотя сенсорные системы человека обрабатывают огромные массивы данных, мозг способен эффективно сфокусироваться лишь на одной мысли в единицу времени.

Что это значит для технологий

Ограничения скорости мышления ставят под сомнение перспективы создания высокоскоростных интерфейсов "мозг-компьютер". Технологии, требующие быстрой обработки информации, могут столкнуться с фундаментальными ограничениями. Несмотря на прогресс в области искусственного интеллекта и нейронауки, связь между мозгом и компьютером будет ограничиваться естественными возможностями человеческого разума.

Вопросы, требующие ответа

Полученные данные поднимают важные вопросы:

Почему мозг ограничен именно такой скоростью?

Какие эволюционные механизмы привели к этим ограничениям?

Возможно ли обойти эти барьеры с помощью технологий?

Ответы на эти вопросы могут открыть новые горизонты как в науке, так и в технологиях.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

