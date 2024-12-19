Крах в небе: японская ракета KAIROS не смогла достичь орбиты

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Японская компания Space One вновь столкнулась с неудачей при запуске ракеты-носителя KAIROS. Второй по счету запуск завершился аварией: ракета потеряла управление, после чего была уничтожена встроенной системой аварийного прекращения полета.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ взрыв

Инцидент произошел спустя примерно три минуты после старта, когда ракета находилась на высоте около 100 километров. Специалисты компании обнаружили аномалию в работе двигателей первой ступени, что привело к потере контроля над аппаратом. KAIROS начала хаотично вращаться, и, руководствуясь соображениями безопасности, автоматическая система инициировала подрыв ракеты.

На борту KAIROS находились пять спутников, созданных различными японскими коммерческими организациями, группой старшеклассников, а также тайваньской фирмой.

Ракета KAIROS, длина которой составляет 18 метров, разработана для вывода на низкую околоземную орбиту до 250 килограммов полезной нагрузки. Кроме того, она способна доставлять до 150 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.

Напомним, что первый запуск KAIROS состоялся в марте 2024 года. Тогда ракета также не смогла выполнить задачу, взорвавшись практически сразу после старта.

Уточнения

Со́лнечно-синхро́нная орби́та — геоцентрическая орбита с такими параметрами, что объект, находящийся на ней, проходит над любой точкой земной поверхности приблизительно в одно и то же местное солнечное время.

