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Скважина до мантии Земли: на что пойдёт Китай ради науки?

Наука

Китайские специалисты собираются пробурить первую в мире скважину до самой мантии Земли.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Они применят новейшее исследовательское судно Meng Xiang, которое уже в порту Гуанчжоу. Буровая установка может углубиться до 11 тысяч метров ниже уровня моря. А значит, сможет достичь границы между земной корой и мантией. Она находится на глубине 5-10 километров под океанами.

Попытки добраться до этой линии предпринимают с 1961 года.

Еще китайцы заявили, что все данные, полученные в ходе бурений, будут доступны международному научному сообществу, что значительно ускорит развитие геологических исследований в мире.

Уточнения

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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