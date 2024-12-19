Китайские специалисты собираются пробурить первую в мире скважину до самой мантии Земли.
Они применят новейшее исследовательское судно Meng Xiang, которое уже в порту Гуанчжоу. Буровая установка может углубиться до 11 тысяч метров ниже уровня моря. А значит, сможет достичь границы между земной корой и мантией. Она находится на глубине 5-10 километров под океанами.
Попытки добраться до этой линии предпринимают с 1961 года.
Еще китайцы заявили, что все данные, полученные в ходе бурений, будут доступны международному научному сообществу, что значительно ускорит развитие геологических исследований в мире.
Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.