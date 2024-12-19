Противомикробные свойства серебра в душевых обернулись фейком

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Для борьбы с патогенами, передающимися через воду, многие устанавливают душевые лейки с противомикробным покрытием на основе серебра. Однако исследование, опубликованное в ACS ES&T Water, показало, что эти устройства не так эффективны, как заявляют производители. Оказалось, что микробы в воде из душа подвергаются воздействию серебра недостаточно долго, чтобы погибнуть. Более того, состав микробов в воде из таких душевых леек оказался различным в зависимости от их конструкции.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Капли и мелкий туман, образующиеся при принятии душа, могут попадать в дыхательные пути или проглатываться, создавая риск заражения патогенами, такими как Pseudomonas и Legionella, которые особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом. Душевые лейки с серебряным покрытием задумывались как экономичное решение для снижения этих рисков. Однако результаты исследований показали, что эффективность подобных устройств ограничена.

Ранее уже отмечалось, что методы ионизации с использованием меди и серебра в системах водоснабжения зданий тоже имеют временный эффект. Это вызвало опасения, что кратковременное воздействие серебра может не только не убивать микробы, но и повышать их устойчивость к противомикробным препаратам.

Чтобы проверить эти опасения, исследователи под руководством Сары-Джейн Хейг протестировали разные типы душевых леек: пластиковые, металлические и три варианта с добавлением серебра (серебряная сетка, медная сетка с серебряным покрытием и полимер с добавлением серебра).

В реальных условиях принятия душа серебро не уменьшило общее количество бактерий или патогенов в воде. Как выяснилось, производители тестируют свои устройства при длительном воздействии серебра на микробы (16-24 часа), что не соответствует реальным условиям, где вода проходит через лейку быстро.

Хотя общее количество микробов в воде оставалось неизменным, состав микробиома варьировался. Это говорит о том, что способ добавления серебра влияет на редкие микроорганизмы, которые, как показали дальнейшие эксперименты, склонны образовывать биоплёнки. Биоплёнки, в свою очередь, служат резервуаром для патогенов и объясняют связь между возрастом душевой кабины и ростом популяции бактерий.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

