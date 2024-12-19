Ледяной барьер Европы: что скрывает спутник Юпитера

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Что, если внеземная жизнь скрывается за непреодолимой ледяной преградой? Спутник Юпитера Европа, который давно считался перспективным местом для поисков жизни, теперь вызывает серьезные сомнения.

Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юпитер

Новые данные указывают на то, что его ледяная кора значительно толще, чем предполагалось ранее, что может лишить океан под ней возможности поддерживать биологические процессы.

Эти выводы были представлены на ежегодной встрече Американского геофизического союза. Исследования, основанные на данных с аппарата Juno, работающего на орбите Юпитера с 2016 года, показали, что толщина ледяной оболочки Европы достигает 35 километров.

Как пояснил Стивен Левин, научный сотрудник проекта, это втрое больше самой глубокой скважины, когда-либо пробуренной на Земле.

Новые данные и старые теории

Ранее Брэндон Джонсон, планетолог из Университета Пердью, предполагал, что жесткий лед на поверхности Европы составляет около 7 километров, а под ним расположен более подвижный слой толщиной 13 километров.

Однако измерения Juno указывают, что такая структура, если и существует, скрыта под гораздо более массивным слоем. Радиометрические данные аппарата показывают, что толщина льда практически одинакова по всей поверхности.

Если кора действительно настолько массивна, это ставит под сомнение возможность существования жизни. Как отметил Джонсон, "тонкий лед, как корочка крем-брюле, мог бы обеспечивать химические взаимодействия между океаном и поверхностью, что способствует жизни. Толстый лед, напротив, лишает эту связь энергии и ресурсов".

Дополнительные сложности

Новые результаты добавляют к числу разочарований для исследователей Европы. Аппарат Juno ранее показал, что радиация Юпитера производит меньше кислорода, чем предполагалось. Кроме того, попытки обнаружить водяные шлейфы с помощью телескопа James Webb оказались безуспешны, что ставит под сомнение выводы об их существовании.

Планетолог Пол Бирн из Вашингтонского университета отметил, что геологическая активность на дне океана Европы, скорее всего, отсутствует. Это значительно уменьшает вероятность существования гидротермальных источников — потенциальных "очагов жизни".

Планы на будущее

Несмотря на сложности, надежды на разгадку тайн Европы еще живы. Космический аппарат Europa Clipper, который должен достичь спутника в ближайшие годы, будет использовать проникающий радар для более точного анализа льда. Однако даже он может не справиться с задачей, если толщина льда превышает 30 километров.

По словам Джонсона, окончательный вердикт относительно толщины ледяной коры будет вынесен только после начала полноценной работы Clipper в следующем десятилетии. Если данные Juno подтвердятся, планы по бурению и исследованию подледного океана окажутся гораздо сложнее, чем ожидалось.

"Настоящее понимание океана Европы — задача будущего, и оно потребует невероятных усилий", — заключил Бирн.

Уточнения

Спутники Юпитера — естественные спутники планеты Юпитер. На май 2023 года известно 95 спутников Юпитера. Кроме того, у Юпитера есть система колец.

