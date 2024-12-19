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Марс и строительство: как местные ресурсы станут основой колоний

1:46
Наука

Иранские ученые предложили революционный подход к использованию марсианских ресурсов для создания строительных материалов, способных выдерживать экстремальные условия планеты. Исследование, опубликованное в Acta Astronautica, рассматривает возможности применения местного реголита, органических связующих и серы для возведения долговечных зданий.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Что изучали исследователи

Ученые исследовали химический состав марсианского грунта, известного как реголит, собранного зондами и марсоходами. Они предложили несколько рецептов бетона, который можно создавать из этого материала. Среди связующих компонентов выделяются:

  • Органические соединения, такие как белки плазмы человеческой крови.
  • Добавки, напоминающие древнеримские технологии, использовавшие кровь и мочу животных для повышения прочности.

Почему это важно

Прочность предложенного материала делает его пригодным для строительства долговечных зданий в экстремальных условиях Марса. Использование серы, изобилующей на Красной планете, открывает дополнительные перспективы для создания автономной инфраструктуры.

Следующие шаги

Чтобы подтвердить жизнеспособность своих идей, исследователи планируют:

  • Продолжать анализировать геологию Марса с помощью миссий на орбиту и на поверхность.
  • Разрабатывать технологии производства бетона в условиях Марса.

Долгосрочная цель

Учёные надеются, что их исследования помогут приблизить создание самодостаточного марсианского города на миллион жителей. Новая технология может стать ключевым элементом на пути к превращению Марса в обитаемую планету.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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