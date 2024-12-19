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Учёные бьют тревогу: новый вирус может изменить баланс океанической жизни

1:35
Наука

Исследователи из США сделали удивительное открытие в образцах океанической воды. Они выявили колоссальный вирус, получивший обозначение FloV-SA2. Особенность данного вируса заключается в его способности кодировать протеин, участвующий в формировании рибосом. Это приводит к перенаправлению энергетических ресурсов в пользу вируса.

Майами
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Майами

Ученые установили, что объектом заражения нового вируса является фитопланктон вида Florenciella. Об этом сообщает "Царьград". Специалисты высказывают опасения, что значительное поражение этого микроорганизма может негативно сказаться на стабильности океанических экосистем. Однако данный вирус открывает новые перспективы для изучения способов воздействия на клетки.

Следует отметить, что в последние годы наблюдается увеличение числа исследований, посвященных вопросам окружающей среды. Особое внимание уделяется работам, связанным с трансформацией климата. Прогнозы специалистов указывают на то, что через определенное время некоторые государства могут стать нежизнеспособными из-за повышения температуры воздуха. Наибольшему риску подвержены страны Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, существуют предположения относительно будущего Соединенных Штатов Америки. Вероятно, что через несколько десятилетий значительная часть американских населенных пунктов окажется под водой.

Уточнения

Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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