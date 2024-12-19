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Болезнь, которая переписала историю медицины

Наука

Репатрианты из Нового Света привезли в Европу не только золото и другие сокровища, но и новую инфекцию — сифилис. Анализ ДНК из костей доколумбовой эпохи свидетельствует, что заболевание имеет американские корни. В останках древних жителей Америки были обнаружены вымершие родственники современных возбудителей сифилиса, что опровергает ранее доминировавшую теорию о его европейском происхождении. Эти открытия опубликованы в журнале Nature.

Климатические коллизии погубили империю в Тихом океане
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nan_Madol_megalithic_site,_Pohnpei_(Federated_States_of_Micronesia)_10.jpg by Patrick Nunn
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Сифилис — это инфекция, передающаяся половым путём, которая без лечения антибиотиками приводит к серьёзным последствиям: от необратимых изменений в костях и зубах до летального исхода. Первую эпидемию сифилиса зафиксировали в Европе в 1495 году, вскоре после возвращения Колумба. Исследователи предполагали, что болезнь могла быть привезена из Америки. Тем не менее, находки костей, датируемые ранее 1492 года, с типичными поражениями, вызвали сомнения в этой гипотезе.

"На основании только поражений костей мы не можем однозначно определить происхождение заболевания", — объясняет Кейси Киркпатрик из Института эволюционной антропологии Макса Планка.

Чтобы разобраться, международная команда учёных под руководством Родриго Баркеры исследовала древние кости и зубы из Мексики, Чили, Перу и Аргентины, датируемые периодом до Колумба. Они выделили ДНК патогенных бактерий и сравнили их с современными. В результате удалось реконструировать пять древних геномов бледной трепонемы — бактерии, вызывающей сифилис и родственные болезни, такие как фрамбезия и беджель.

"Мы обнаружили вымерших родственников всех современных форм патогенов этого семейства. Это свидетельствует, что сифилис и родственные заболевания существовали в Америке задолго до прибытия европейцев", — отмечает Баркера.

Генетические данные также показывают, что после 1500 года случаи сифилиса и фрамбезии резко участились среди коренного населения Америки, а европейские завоеватели, вероятно, заразились этой инфекцией. Таким образом, глобальное распространение сифилиса в последующие столетия связано с колониальными завоеваниями, работорговлей и миграцией. Однако, как именно бактерия сифилиса попала в Америку, остаётся неясным. Возможные пути включают переход возбудителя от животных к людям или его завоз из Азии во время заселения континента.

Тем временем поражения костей, найденные в Европе до 1492 года, могли быть вызваны неизвестными родственниками сифилиса или другими инфекциями. Таким образом, точное происхождение болезни остаётся под вопросом.

 

Уточнения

Си́филис (устар.: лю́эс от лат. lues — зараза) — системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида Treponema pallidum (бледная трепонема) подвида pallidum, относящимися к роду трепонем (Treponema) порядка Спирохеты (Spirochaetales).

Беджель фрамбезия и пинта — это инфекции, вызванные трепонемами, спиральными бактериями из вида, называемого спирохеты. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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