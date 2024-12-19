Зависимость от "бодрости": как энергетики разрушают организм

По данным РАНХиГС, за прошедшее десятилетие число любителей безалкогольных энергетических напитков увеличилось с 16% до почти 23%. Потребители этих напитков уверены в их эффективности, отмечая, например, значительно меньшую подверженность усталости по сравнению с теми, кто энергетики не употребляет. Однако с 1 марта 2025 года вступает в силу закон, ограничивающий продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним в связи с потенциальным вредом для здоровья. Эксперт Пермского Политеха Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологии, раскрывает секреты бодрящего действия энергетиков, рассказывает об их компонентах, вызывающих привыкание, о безопасной дозировке для взрослых и о натуральных альтернативах, доступных в аптеках.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

Энергетики могут оказывать положительное воздействие в краткосрочной перспективе, например, повышая бодрость и концентрацию, улучшая физическую выносливость, ускоряя восстановление после физических нагрузок и дополнительно снабжая организм витаминами группы B. Однако этот эффект обманчив: энергетики не дают настоящей энергии, а лишь маскируют усталость.

Никита Фаустов объяснил механизм действия энергетиков так: активные вещества, попадая в желудочно-кишечный тракт, быстро всасываются в кровь, вызывая прилив сил и повышение активности. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, снижая ощущение усталости. Наступает фаза бодрствования, поддерживаемая внутренними резервами организма, таурином и витаминами группы B, которые улучшают когнитивные функции и метаболизм. Однако за этой фазой следует неизбежный спад: через 3-5 часов человек ощущает сильную слабость и усталость. Повторное употребление энергетика в этот момент не всегда эффективно, так как ресурсы организма истощены, и это может усугубить ситуацию.

В состав энергетических напитков входит комплекс стимулирующих веществ. Главный из них — кофеин, активизирующий умственную и физическую деятельность, учащающий сердцебиение и возбуждающий нервную систему. Эффект бодрости наступает через 5-10 минут после употребления и длится до четырех часов. Гуарана и женьшень действуют аналогично кофеину, но при регулярном употреблении могут вызвать бессонницу и раздражительность. Таурин, аминокислота, отвечающая за концентрацию внимания и повышающая выносливость, в умеренных количествах может быть полезен. Глюкоза обеспечивает быстрый приток энергии и улучшает работу мозга, особенно в газированных напитках. Левокарнитин ускоряет метаболизм, а глюкуронолактон способствует выведению токсинов. Именно сочетание этих компонентов создает желаемый эффект, но в конечном итоге приводит к истощению организма.

Зависимость от энергетиков — серьезная проблема, обусловленная несколькими факторами. По словам эксперта, основная причина — высокое содержание кофеина, который повышает уровень дофамина, вызывая чувство удовольствия. Употребление энергетиков ассоциируется с позитивными эмоциями, формируя психологическую зависимость. При регулярном употреблении возникает привычка, и без энергетика человек начинает испытывать усталость и беспокойство — признаки физической зависимости. Организм адаптируется к кофеину, повышая чувствительность аденозиновых рецепторов. Отказ от энергетика вызывает апатию и усталость, что усиливает желание снова его употребить. Кофе не вызывает такой сильной зависимости, как энергетики, из-за отсутствия дополнительных стимуляторов, таких как таурин, гуарана и сахар.

Энергетики популярны среди подростков, которые употребляют их для поднятия настроения (33-36%), снятия усталости, за компанию (15-17%) и для улучшения спортивных результатов (4-7%). Никита Фаустов подчеркивает опасность регулярного употребления энергетиков детьми и подростками и необходимость информирования молодежи о рисках, пропагандируя здоровый сон, сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки.

Безопасная дозировка энергетиков индивидуальна и зависит от возраста, состояния здоровья и других факторов. Содержание кофеина в одной банке варьируется от 80 до 180 мг. Суточная норма для взрослых — не более 400 мг кофеина, что соответствует примерно одной-двум банкам энергетика в день, при условии, что общее потребление кофеина из всех источников не превышает этот предел. Подросткам рекомендуется не употреблять более 100 мг кофеина в день. Превышение дозировки может привести к учащенному сердцебиению, повышению артериального давления, тревожности, бессоннице, зависимости и психическим расстройствам. Энергетики противопоказаны спортсменам, беременным и кормящим женщинам, людям с повышенной нервной возбудимостью, нарушениями сна, глаукомой, гипертонией, ожирением, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и аритмиями.

Эксперт предостерегает от употребления более двух банок энергетика подряд, а также от смешивания их с алкоголем, что может спровоцировать гипертонический криз. Не рекомендуется сочетать энергетики с лекарствами без консультации с врачом. Следует учитывать высокую калорийность многих энергетиков.

В качестве альтернативы эксперт предлагает натуральные адаптогены, такие как женьшень, лимонник китайский, элеутерококк, родиола розовая, ашваганда, готу кола и бакопа Монье, которые повышают тонус организма без вредных последствий. Однако самый эффективный способ поддерживать энергию — здоровый сон, правильное питание и регулярные физические нагрузки.