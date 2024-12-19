Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые с начала лета вынуждены находиться на борту Международной космической станции (МКС) из-за технических проблем с космическим кораблем Starliner компании Boeing, будут продолжать свой эксперимент в космосе еще на месяц.
NASA решила перенести запуск миссии Crew-10, которая должна была привезти на орбитальную станцию четырех астронавтов, с февраля на март 2025 года. Уилмор и Уильямс, а также два других члена экипажа МКС, вынуждены будут ждать прибытия новой экспедиционной команды, прежде чем смогут вернуться на Землю на корабле Dragon, который сейчас пристыкован к станции.
По словам NASA, это решение позволяет командам NASA и SpaceX завершить подготовку нового космического корабля Dragon к миссии.
Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.