Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лиза Арзамасова рассказала об особенностях характера Ильи Авербуха
Зависимость от "бодрости": как энергетики разрушают организм
Секреты восстановления поврежденных волос, которые вы не знали
Флеболог предупредила о факторах, способствующих развитию варикоза
Путин предложил Западу эксперимент: сможет ли их система ПВО сбить "Орешник"
Путин оценил ход СВО: ситуация меняется кардинально
Фундук и лесной орех: в чем их главные различия и как выбрать лучший
Адвокат Яна Абрамова рскрыл имя нового избранника Алсу
Путин: когда у нас все спокойно, нам скучно

Орбитальная задержка: астронавты NASA застряли на МКС ещё на месяц

0:55
Наука

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые с начала лета вынуждены находиться на борту Международной космической станции (МКС) из-за технических проблем с космическим кораблем Starliner компании Boeing, будут продолжать свой эксперимент в космосе еще на месяц.

МКС
Фото: flickr.com by NASA/Crew-2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
МКС

NASA решила перенести запуск миссии Crew-10, которая должна была привезти на орбитальную станцию ​​четырех астронавтов, с февраля на март 2025 года. Уилмор и Уильямс, а также два других члена экипажа МКС, вынуждены будут ждать прибытия новой экспедиционной команды, прежде чем смогут вернуться на Землю на корабле Dragon, который сейчас пристыкован к станции.

По словам NASA, это решение позволяет командам NASA и SpaceX завершить подготовку нового космического корабля Dragon к миссии.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой Аудио 
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Авто
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Первый советский джип ГАЗ-69. Легендарный Козлик — покоритель отечественных дорог Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Лиза Арзамасова рассказала об особенностях характера Ильи Авербуха
Зависимость от "бодрости": как энергетики разрушают организм
Секреты восстановления поврежденных волос, которые вы не знали
Флеболог предупредила о факторах, способствующих развитию варикоза
Первый советский джип ГАЗ-69. Легендарный Козлик — покоритель отечественных дорог
Путин предложил Западу эксперимент: сможет ли их система ПВО сбить "Орешник"
Путин оценил ход СВО: ситуация меняется кардинально
Фундук и лесной орех: в чем их главные различия и как выбрать лучший
Адвокат Яна Абрамова рскрыл имя нового избранника Алсу
Путин: когда у нас все спокойно, нам скучно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.