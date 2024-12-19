Исследования австралийского Университета Монаша показали, что потребление ультрапереработанных продуктов существенно ускоряет биологическое старение человека.
Ученые изучили данные Национального исследования здоровья и питания за период с 2003 по 2010 год, в котором участвовали 16 055 человек в возрасте от 20 до 79 лет.
Анализ результатов показал, что увеличение потребления ультрапереработанных продуктов на каждые десять процентов связано с увеличением биологического возраста участников на 0,21 года, согласно шкале PhenoAge.
Ультрапереработанные продукты представляют собой сильно обработанные изделия, содержащие большое количество различных добавок, таких как ароматизаторы, красители, а также избыток соли, сахара и консервантов, передает издание Age and Ageing.
Консерва́нты (от лат. conservo — сохраняю) — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике. Также этот термин используется в отношении веществ, замедляющих окисление органических соединений кислородом.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.