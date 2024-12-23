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Древние кольца Сатурна: как микрометеориты сохраняют их блеск

2:14
Наука

Кольца Сатурна могут быть гораздо древнее, чем считалось ранее. Такое предположение сделали исследователи, опубликовавшие свои выводы в журнале Nature Geoscience.

Сатурн
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Сатурн

Ранее астрономы предполагали, что кольца и сама планета сформировались около 4,6 миллиарда лет назад. Но последние десятилетия превалировала гипотеза, что кольца значительно моложе — их возраст оценивался в 100-400 миллионов лет.

Причиной такого предположения стала их чистота: частицы кольца, как считалось, со временем должны покрываться пылью от микрометеоритов и становиться темнее.

В 2004 году миссия "Кассини" обнаружила, что кольца остаются яркими и блестящими, что стало основой для теории об их "молодости". Однако новое исследование предлагает другую причину их чистоты.

Учёные смоделировали процесс взаимодействия микрометеоритов с ледяными частицами, из которых состоят кольца. Компьютерное моделирование показало, что при столкновениях микрометеориты испаряются, превращаясь в заряженные частицы.

Эти частицы либо улетают в открытый космос, либо притягиваются к Сатурну. Таким образом, практически ничто не оседает на кольцах, позволяя им оставаться чистыми миллиарды лет.

Исследователи предполагают, что кольца могут быть такими же древними, как и сама Солнечная система. Это ставит под сомнение гипотезу об их сравнительно недавнем происхождении и возвращает в игру теорию, согласно которой возраст колец составляет 4,6 миллиарда лет.

Для любителей небесных фактов есть ещё один интересный момент: Южный Крест, известное созвездие, гораздо моложе, чем кольца Сатурна. Его звёздам всего 20 миллионов лет — меньше, чем возраст млекопитающих, птиц и цветковых растений.

Если вы живёте в Северном полушарии и Южный Крест недоступен, Полярная звезда всегда будет отличным ориентиром на ночном небе.

Уточнения

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера. Сатурн классифицируется как газовая планета-гигант. Сатурн назван в честь римского бога земледелия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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