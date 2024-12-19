Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перестройка в колее зимой: простые шаги для безопасного движения
Как крупнейший торговый центр стал призраком
Льготные авиабилеты: что нужно знать о субсидированных перелетах в 2025 году
Как получить богатый урожай? Используйте это средство, которое есть на каждой кухне
Как скорость употребления еды влияет на уровень сахара в крови и риск ожирения
Археологическая находка, раскрывшая тайны древних заклинаний: проклятие танцовщицы
Пять кухонных предметов, которые чаще всего остаются грязными
Исследование: сколько россиян отказались от покупки квартиры в 2024 году
Доллар обошёл евро в SWIFT

Учёные создали первый в мире мультиматериальный автомобильный компонент

2:04
Наука

Исследователи из Университета Тохоку совместно с Центром создания новых отраслей промышленности совершили значительный шаг в развитии 3D-печати мультиматериалами.

автомобильный завод
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобильный завод

Они представили процесс, позволяющий создавать лёгкие и прочные автомобильные детали, что открывает новые возможности для производства.

Процесс 3D-печати металлами включает послойное нанесение материалов с использованием тепла для их соединения. Этот метод позволяет создавать сложные формы с высокой точностью и минимальным количеством отходов.

Более того, 3D-печать может сочетать разные материалы для оптимизации характеристик, например, комбинировать сталь с алюминием, чтобы снизить вес деталей.

Однако внедрение мультиматериалов сопряжено с трудностями.

"Границах некоторых металлов, например стали и алюминия, образуются хрупкие соединения, которые снижают прочность материала" — объясняет Кента Яманака, доцент Университета Тохоку. 

Для решения этой проблемы учёные использовали технологию лазерной порошковой плавки (L-PBF), при которой лазер выборочно плавит металлические порошки. Исследователи обнаружили, что увеличение скорости лазера уменьшает образование хрупких соединений благодаря процессу неравновесного затвердевания. В результате был создан сплав, сочетающий лёгкость и прочность.

"Для успешного соединения металлов важно понимать механизм их взаимодействия на молекулярном уровне"  —  подчёркивает Сун Кюн Йим, доцент.   

На основе этих знаний был создан прототип первой в мире автомобильной детали из нескольких материалов — стойки подвески с индивидуальной геометрией.

Теперь команда планирует применять этот метод для работы с другими сочетаниями металлов, решая аналогичные проблемы соединения. Это открывает перспективы для использования технологии в широком спектре областей.

Уточнения

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке. Обычно использует метод послойного нанесения материала, однако существуют и методы непрерывного формирования детали в объёме жидкого фотополимера, при которых деталь не делится на слои, а формируется целиком.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году Аудио 
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Экономика и бизнес
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории Аудио 
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Еда и рецепты
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Сводка с фронта: Киев начал выводить ВСУ из Курахово, уходящая администрация США хочет войны Дмитрий Плотников Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Последние материалы
Сводка с фронта: Киев начал выводить ВСУ из Курахово, уходящая администрация США хочет войны
Археологическая находка, раскрывшая тайны древних заклинаний: проклятие танцовщицы
Пять кухонных предметов, которые чаще всего остаются грязными
Доллар обошёл евро в SWIFT
Исследование: сколько россиян отказались от покупки квартиры в 2024 году
Названы самые дорогие направления России для отдыха в декабре
Силовые тренировки для женщин: как стать сильнее, стройнее и моложе — даже если вы новичок
Как обеспечить щенку здоровый рост и социализацию
Белые или коричневые: как цвет яиц влияет на их пользу
В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.