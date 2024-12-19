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Как драгоценные камни могут спасти планету от глобального потепления

2:34
Наука

Учёные предложили использовать алмазную пыль для борьбы с глобальным потеплением. Это новаторская идея в области геоинженерии, которая предполагает ежегодное распыление миллионов тонн микрочастиц в стратосфере, чтобы отражать солнечные лучи.

Гольфстрим
Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гольфстрим

Однако стоимость этого подхода оценивается в невероятные 175 триллионов долларов.

Введение отражающих частиц, по расчётам исследователей, может снизить температуру планеты на 1,8 °F (1 °C), компенсируя большую часть потепления, вызванного деятельностью человека. Этот метод базируется на естественном эффекте охлаждения, наблюдаемом после извержений вулканов, которые выбрасывают в атмосферу диоксид серы.

В стратосфере этот газ превращается в сульфатные аэрозоли, отражающие солнечный свет. Но серные частицы могут вызывать нагревание верхних слоёв атмосферы и нарушать климатические системы. Поэтому учёные предложили заменить их алмазной пылью, которая, по их мнению, не приведёт к таким нежелательным эффектам. 

Эксперты пояснили, что алмазная пыль обладает высокой отражающей способностью и не поглощает тепло. Моделирование показало, что алмазы более эффективны, чем алюминий и кальцит, при создании охлаждающего эффекта. Для этого потребуется распылять 5,5 миллионов тонн алмазной пыли ежегодно.

Вопросы стоимости и технической реализации остаются открытыми. Синтетические алмазы, вероятно, будут дешевле добытых, но их производство всё равно потребует значительных затрат. По словам учёных, потребуется создание флота высотных самолётов, которые будут доставлять частицы в стратосферу.

Сравнительные исследования показывают, что использование диоксида серы обойдётся значительно дешевле, но его побочные эффекты делают алмазы более предпочтительным вариантом с экологической точки зрения.

Эксперты подчёркивают, что такие технологии не должны восприниматься как замена усилиям по сокращению выбросов углерода. Геоинженерия может быть лишь временной мерой, чтобы избежать климатических катастроф, пока человечество стремится достичь углеродной нейтральности.

Однако среди учёных нет единого мнения: многие считают исследования в этой области слишком рискованными из-за возможных непредвиденных последствий.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. При нормальных условиях метастабилен, то есть может существовать неограниченно долго.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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