Самый большой айсберг снова в движении: что с ним происходит

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Самый крупный в мире айсберг, известный как A23a, снова дрейфует после длительного застоя. За последние месяцы он вращался в гигантском водовороте, который удерживал его на месте.

Фото: NASA GSFC by MODIS Land Rapid Response Team, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Айсберг A23a

Этот айсберг уже второй раз за два года становится объектом пристального внимания учёных, впервые отколовшись от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году.

A23a, чья площадь почти в три раза превышает площадь Нью-Йорка, весит около 1 триллиона тонн. Несмотря на его массивность, айсберг застрял на морском дне вскоре после отделения, где оставался на протяжении 37 лет.

В 2023 году, освободившись от подводного якоря, он вновь двинулся в путь, а к концу года оказался в ловушке колонны Тейлора — массивного водоворота в Южном океане.

Однако 13 декабря айсберг наконец освободился и продолжил дрейф. Учёные из Британской антарктической службы (BAS) внимательно следят за движением A23a, чтобы изучить его влияние на экосистему.

"Приятно видеть, что A23a снова движется после периодов застоя", — отметил Эндрю Мейерс, океанограф BAS .

Ученых интересует, повторит ли он маршрут других крупных айсбергов, направляющихся к так называемому "кладбищу айсбергов" в проливе Дрейка. В этих местах тёплые воды ускоряют их распад, как это произошло с A-76A в 2023 году и A68a в 2020 году.

Исследователи подчеркивают, что гигантские айсберги играют важную роль в обогащении воды питательными веществами, поддерживая уникальные экосистемы.

"Мы знаем, что такие айсберги могут создавать процветающие экосистемы в менее продуктивных районах", — отметила Лора Тейлор, биогеохимик из BAS.

Для проверки этой гипотезы учёные проводят анализ проб воды вдоль предполагаемого маршрута айсберга.

Результаты помогут лучше понять влияние гигантских ледяных масс на окружающую среду.

Уточнения

Проли́в Дре́йка (англ. Drake Strait, исп. Paso de Drake) — межконтинентальный пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов. Является самым широким (из имеющих собственное название) проливом на Земле: в самой узкой части его ширина составляет не менее 820 км. Он же является и самым глубоким, с глубинами более 5000 м.



