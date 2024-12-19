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Как звезда может быть старше Вселенной: новая теория меняет представления

3:31
Наука

В созвездии Весов на расстоянии 190 световых лет от нас находится звезда, ставшая загадкой для науки. HD 140283, также известная как звезда Мафусаила, является одной из старейших известных звёзд в галактике. Но удивляет она не только своим возрастом, а тем, что он, по некоторым оценкам, превышает возраст самой Вселенной!

Полярная звезда
Фото: commons.wikimedia.org by Morigan221, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Полярная звезда

Загадка возраста

Впервые учёные попытались определить возраст звезды ещё в 2000 году, используя данные со спутника "Гиппарх". Результат ошеломил: 16 миллиардов лет. Однако возраст Вселенной, рассчитанный по космическому микроволновому фону, составляет всего 13,8 миллиарда лет. Как звезда может быть старше своей среды?

"Это серьёзное несоответствие", — говорит астроном Говард Бонд.

Его команда с помощью космического телескопа "Хаббл" уточнила возраст звезды до 14,46 миллиардов лет, допустив погрешность в 800 миллионов лет. Это сближает значения, но противоречие остаётся.

Почему Мафусаил так стар

Возраст звезды связан с её уникальным химическим составом: она состоит преимущественно из водорода и гелия, почти не содержит железа и других тяжёлых элементов. Это указывает на её формирование в эпоху, когда такие элементы ещё не были распространены во Вселенной.

Также учёные учли такие факторы, как скорость ядерных реакций в ядре звезды и диффузия гелия, что позволяет предположить более быстрый расход топлива. Даже с учётом этих данных возраст звезды остаётся выше общепринятого возраста Вселенной.

Новые данные и вопросы к теории

В 2014 году возраст HD 140283 был уточнён до 14,27 миллиардов лет. При этом некоторые исследования предполагают, что возраст Вселенной может быть меньше. Например, пересмотр данных в 2019 году дал цифру всего 11,4 миллиарда лет, если учитывать более высокую скорость её расширения.

Различные методы измерения скорости расширения дают разные результаты. Космический телескоп "Планк" определил постоянную Хаббла в 67,4 км/с на мегапарсек, что соответствует возрасту Вселенной в 13,8 миллиарда лет. Однако другие данные указывают на значения до 82, что подразумевает возраст около 11 миллиардов лет.

Что упускает наука

Некоторые учёные предполагают, что причина противоречий кроется в несовершенстве теорий динамики космоса, а не в ошибках звёздной астрономии. Например, физик Роберт Мэтьюз считает, что дело может быть в изменении силы тёмной энергии, влияющей на скорость расширения Вселенной.

Новые технологии, включая анализ гравитационных волн, могут помочь найти более точные ответы. Эти волны фиксируют колебания пространства-времени, вызванные столкновениями нейтронных звёзд, что позволит лучше измерить скорость расширения космоса.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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